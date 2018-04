Incinta di gemelle muore a Milano | a processo ginecologa e ostetrica

Milano - morì Incinta di due gemelle : ginecologa e ostetrica a processo per omicidio colposo : Claudia Bordoni era incinta alla 24esima settimana quando arrivò alla Clinica Mangiagalli in preda a forti dolori addominali dopo essere stata dimessa dal San Raffaele. Ricoverata nel reparto di Patologia della gravidanza della struttura, morì due giorni dopo a causa di una violenta emorragia interna. Ora per quella morte una ginecologa e una ostetrica della clinica di Milano sono state mandate a processo per omicidio colposo. Lo ha deciso il ...