Incidenti tra Como ed Erba SIRENE DI NOTTE

Incidenti stradali ad Alba e Cherasco : tre persone coinvolte - nessun ferito grave : Non hanno avuto, fortunatamente, gravi conseguenze gli Incidenti stradali che nella serata di ieri , martedì, hanno richiesto l'intervento delle squadre dei Vigili del fuoco, insieme alle ambulanze ...

Incidenti sul lavoro : a Marghera operaio travolto e ucciso da Tir : VENEZIA - Un operaio di 55 anni è morto stamani a Marghera , Venezia, dopo essere stato travolto da un camion uscito da un deposito. L'incidente è avvenuto in via Righi, direttrice stradale della zona ...

Incidenti sul lavoro : a Marghera operaio travolto e ucciso da Tir : La vittima, Mauro Morassi, 55 anni, è un dipendente della Sacaim, storica azienda di costruzioni veneziana che utilizza gli spazi del deposito presso il quale...

Incidenti : Vicenza - motoscafo si cappotta in autostrada : Vicenza, 3 apr. (AdnKronos) - Poco prima delle 11, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 tra i caselli di Grisignano e Padova Ovest al km 348+900 in direzione Venezia per un motoscafo finito rovesciato sulla carreggiata insieme al fuoristrada che trainava il carrello: illesi i du

Incidenti : Vicenza - motoscafo si cappotta in autostrada : Vicenza, 3 apr. (AdnKronos) – Poco prima delle 11, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 tra i caselli di Grisignano e Padova Ovest al km 348+900 in direzione Venezia per un motoscafo finito rovesciato sulla carreggiata insieme al fuoristrada che trainava il carrello: illesi i due occupanti. I pompieri intervenuti da Padova con due automezzi tra cui l’autogru hanno messo i mezzi in sicurezza e provveduto al ...

Pasquetta - boom di presenze ma non sono mancati gli Incidenti stradali : FASANO - boom di presenze nel Fasanese nel primo vero banco di prova prima della stagione primaverile-estiva. Come da previsioni la giornata di Pasquetta nel Fasanese ha fatto registrare il tutto ...

Cellulari spariti e strani Incidenti. I misteri sulla fine di Alessandro : Roma - Tanto da capire, tutto ancora da chiarire. La morte di Alessandro Fiori, il 33enne di Soncino, in provincia di Cremona, è ancora avvolta nel mistero. Il giovane imprenditore è stato ritrovato privo di vita a Istanbul sulla riva del Sarayburnu, il promontorio che separa il Corno d'Oro dal mar di Marmara, e che ospita il cuore storico della città sul Bosforo. Il cadavere era in mare, ai piedi del Topkapi, con il cranio fracassato. Ora al ...

Incidenti : frontale tra due auto vicino aeroporto Verona - un morto e un ferito grave : Verona, 30 mar. , AdnKronos, Terribile scontro frontale tra due auto questa mattina poco dopo le 8,30 a Caselle di Sommacampagna, sulla strada provinciale 26, poco distante dall'aeroporto Catullo. Uno ...

Incidenti : frontale tra due auto vicino aeroporto Verona - un morto e un ferito grave : Verona, 30 mar. (AdnKronos) – Terribile scontro frontale tra due auto questa mattina poco dopo le 8,30 a Caselle di Sommacampagna, sulla strada provinciale 26, poco distante dall’aeroporto Catullo. Uno dei due conducenti è morto sul colpo, l’altro è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e portato d’urgenza in gravi condizioni all’ospedale di Borgo Trento a Verona. Sul luogo dell’incidente sono arrivati ...

Incidenti : frontale tra due auto vicino aeroporto Verona - un morto e un ferito grave : Verona, 30 mar. (AdnKronos) - Terribile scontro frontale tra due auto questa mattina poco dopo le 8,30 a Caselle di Sommacampagna, sulla strada provinciale 26, poco distante dall'aeroporto Catullo. Uno dei due conducenti è morto sul colpo, l'altro è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e portato

Incidenti sul lavoro : dopo la tragedia di Livorno - altre due vittime a Bologna e Firenze : Un operaio di 52 anni è caduto da un traliccio a San Godenzo, in Mugello, un altro di 56 anni è morto folgorato in un incidente a Bologna in ambito ferroviario. Mercoledì la tragedia di Livorno dove hanno perso la vita due operai.Continua a leggere

E' la strada degli Incidenti : Dacia Sandero si ribalta in via Masci : Approfondimenti Frontale tra due auto in via Masci, intervengono polizia municipale e ambulanza 21 febbraio 2018 Se c'è una via tristemente nota per la sua pericolosità in città, è via Masci. Ancora ...

Incidenti : Venezia - in A4 tamponamento tra tre auto - traffico congestionato - 6 km di coda : Venezia, 28 mar. , AdnKronos, Incidente in A4, intorno alle ore 13,00 fra Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia: tre le vetture coinvolte nel tamponamento che ha causato un ferito ...

Incidenti : Venezia - in A4 tamponamento tra tre auto - traffico congestionato - 6 km di coda : Venezia, 28 mar. (AdnKronos) - Incidente in A4, intorno alle ore 13,00 fra Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia: tre le vetture coinvolte nel tamponamento che ha causato un ferito lieve. Il traffico è congestionato e sono sei, attualmente, i chilometri di coda nel tratto interessa