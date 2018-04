Incidenti stradali | 4 morti nel Materano

Incidenti stradali : quattro morti sulla ss Basentana nel Materano : quattro persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nella notte, per cause in fase di accertamento, sulla strada statale Basentana, nei pressi di Pisticci in provincia di Matera . Nell'...

Incidenti stradali ad Alba e Cherasco : tre persone coinvolte - nessun ferito grave : Non hanno avuto, fortunatamente, gravi conseguenze gli Incidenti stradali che nella serata di ieri , martedì, hanno richiesto l'intervento delle squadre dei Vigili del fuoco, insieme alle ambulanze ...

Pasquetta - boom di presenze ma non sono mancati gli Incidenti stradali : FASANO - boom di presenze nel Fasanese nel primo vero banco di prova prima della stagione primaverile-estiva. Come da previsioni la giornata di Pasquetta nel Fasanese ha fatto registrare il tutto ...

Incidenti stradali - il crac annunciato del fondo per le vittime : Da 47 anni tutela chi è vittima di pirati della strada o chi ha Incidenti con veicoli non assicurati, ma la storia del fondo nazionale vittime della strada è molto vicina al capolinea: un rosso strutturale di circa 150 milioni l’anno, l’azzeramento del patrimonio nel 2019 e un inabissamento progressivo, in assenza di profonde correzioni di rotta, c...

Incidenti stradali : investiti due ciclisti - uno a Pezzolo e l'altro a Godo : Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina, attorno alle 9.20, a Pezzolo di Russi. Un ciclista di 25 anni è stato investito da un'auto all'incrocio tra la provinciale 52 e la provinciale ...

A Roma +20% Incidenti stradali mortali; Piano anti-buche : 2 mesi per normalità; Scienza invade Roma con 'Eureka' : LA Scienza invade Roma: AL VIA 'EUREKA! IN BIBLIOTECA' Sara' dedicato all'astrofisico Stephen Hawking, scomparso oggi all'eta' di 76 anni, il festival 'Eureka! In biblioteca', che dal 21 marzo al 22 ...

Finti Incidenti stradali per truffare le assicurazioni : in manette medici - infermieri e avvocati : Più di duecenti indagati e una ventina tra medici, infermieri e avvocati destinatari di misure cautelari. Questo il bilancio dell'operazione "Cartruffe" a Roma per sgominare una vera e propria banda dediata alle...

Roma - finti Incidenti stradali : in manette anche medici - infermieri e avvocati : Le le misure cautelari nei confronti di cittadini Romani. Una truffa da oltre 1 milione di euro alle assicurazioni - Simulavano incidenti stradali, con la complicità di medici, infermieri ed avvocati ...

Roma - simulavano Incidenti stradali per truffa : 16 arresti. In manette anche alcuni medici : simulavano incidenti stradali, con la complicità di medici e infermieri affiliati che procuravano alle false vittime lucrosi risarcimenti dalle compagnie assicurative. Smantellata dai carabinieri a Roma un'associazione di truffatori.Dalle prime luci dell'alba, i carabinieri della Compagnia Centro di Roma stanno eseguendo un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 20 cittadini Romani: 16 arrestati (6 in carcere e 10 ai ...

Falsi Incidenti stradali per truffa a Roma : 16 arrestati - anche medici - : L'associazione di truffatori si avvaleva di false vittime che poi ricevevano risarcimenti dalle compagnie assicurative. Coinvolti anche infermieri e avvocati. Il danno alle assicurazioni ammonterebbe ...

Falsi Incidenti stradali per truffa a Roma : 16 arrestati - anche medici : Falsi incidenti stradali per truffa a Roma: 16 arrestati, anche medici L'associazione di truffatori si avvaleva di false vittime che poi ricevevano risarcimenti dalle compagnie assicurative. Coinvolti anche infermieri e avvocati. Il danno alle assicurazioni ammonterebbe a oltre un milione di euro Parole ...

Incidenti stradali - Allarme Ue - 8.100 i morti under 14 dal 2007 al 2016 : Nuovo Allarme sulla sicurezza stradale. Nel decennio 2007-2016 sono stati oltre 8.100 i bambini e ragazzi sotto i 14 anni morti in Incidenti stradali nei Paesi dell'Unione Europea: la metà in auto, un terzo come pedone e il 13% in bicicletta. Questi i dati contenuti nel Rapporto sulla sicurezza dei bambini, presentato dall'Etsc, acronimo dell'European transport safety council, di cui è membro anche l'Automobile Club d'Italia. Per meglio ...

Incidenti stradali - in Lombardia il doppio rispetto alla media nazionale : nel 2016 quasi 33mila scontri : I dati Aci: 1,35 scontri per ogni chilometro. Lo scorso anno registrati 434 morti e più di 45mila feriti. Ecco le strade più pericolose

Napoli - preso stupratore seriale : fingeva Incidenti stradali per avvicinare le sue vittime : Uno stupratore seriale è stato arrestato a Napoli. I Carabinieri della tenenza di Sant'Antimo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 45enne, del quartiere Secondigliano ...