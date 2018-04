Incidenti | scontro frontale tra due auto | un morto nell’Ennese

Incidenti : Lecco - un morto e tre feriti in scontro in galleria : Milano, 28 mar. (AdnKronos) - Una persona è morta e tre sono rimaste ferite nello scontro fra due veicoli in provincia di Lecco, nella galleria 'Valsassina'. Sul posto sono presenti il personale Anas e le forze dell’ordine per accertare la dinamica dell'incidente e rimuovere i veicoli. La strada sta

Incidenti : Padova - nella notte scontro tra due auto a Camposampiero - un ferito : Padova, 16 mar. (AdnKronos) - La notte scorsa, poco dopo le ore 23, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 307 all’incrocio tra contrà Rialto e via Filipetto a Camposampiero per lo scontro tra due auto: un ferito. I pompieri volontari di Santa Giustina in Colle hanno messo in sicurezza i me

Incidenti : Padova - nella notte scontro tra due auto a Camposampiero - un ferito : Padova, 16 mar. (AdnKronos) – La notte scorsa, poco dopo le ore 23, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 307 all’incrocio tra contrà Rialto e via Filipetto a Camposampiero per lo scontro tra due auto: un ferito. I pompieri volontari di Santa Giustina in Colle hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente della Fiat Punto, rimasto incastrato nell’auto, che è stato preso in cura dal personale del Suem 118 ...

Incidenti : Palermo - scontro moto contro veicolo pesante - un morto : Palermo, 14 mar. (AdnKronos) - Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 121 “Catanese”. L'Anas comunica che la strada è chiusa provvisoriamente al traffico, in entrambe le direzioni, al km 251,600 nel territorio comunale di Villabate in provincia di Palermo. "Al

Roma e Milano manifestazioni 24 febbraio/ Piazza a rischio Incidenti : fascisti e comunisti pronti allo scontro : Roma e Milano, manifestazioni 24 febbraio 2018: due cortei e tre sit-in nella Capitale, grande manifestazione meneghina per la Lega, si temono scontri con le forze dell'ordine(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 03:02:00 GMT)

Incidenti : Treviso - scontro tra auto e camion - un morto a Castelfranco : Treviso, 31 gen. (AdnKronos) - Alle ore 14.20, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 53 via Circonvallazione Est a Castelfranco Veneto per lo scontro tra un’auto e un autoarticolato: deceduto l’automobilista. I pompieri intervenuti dal locale distaccamento e da Treviso hanno messo in sicur

Incidenti : Venezia - sulla Romea a Chioggia scontro tra due camion - circolazione bloccata : Venezia, 29 gen. (AdnKronos) - Alle 9.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale Romea al km 94,700 in località Valli di Chioggia per lo scontro tra due camion, di cui uno messosi di traverso su entrambe le corsie: nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre intervenute dal locale dis