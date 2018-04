: Incidente stradale in loc. Orsoleto (RN), i #vigilidelfuoco estraggono in buone condizioni la conducente all’intern… - emergenzavvf : Incidente stradale in loc. Orsoleto (RN), i #vigilidelfuoco estraggono in buone condizioni la conducente all’intern… - _Carabinieri_ : L’Arma dei #Carabinieri esprime profondo cordoglio alla famiglia del Carabiniere Giorgio Privitera, scomparso a seg… - emergenzavvf : #LaSpezia, incidente stradale tra due veicoli: sopraggiungono i #vigilidelfuoco che, dopo aver messo in sicurezza l… -

Quattro persone sono morte in unavvenuto la notte scorsa - per cause in fase di accertamento sulla strada statale Basentana, nei pressi di Pisticci (Matera). Secondo quanto si è appreso, nell'sono rimaste coinvolte due automobili. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia.(Di mercoledì 4 aprile 2018)