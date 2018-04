Incidente a Latisana | bimbi a bordo

ilfriuli

: #traffico 15:04 TERMINATO: #A4 - #incidente al km 475 tra LATISANA e S.GIORGIO dir. TRIESTE - AutovieTraffico : #traffico 15:04 TERMINATO: #A4 - #incidente al km 475 tra LATISANA e S.GIORGIO dir. TRIESTE - AutovieTraffico : #traffico 15:10 TERMINATO: #A4 - #coda tra LATISANA e S.GIORGIO dir. TRIESTE causa #incidente - AutovieTraffico : #traffico #A4 - #coda tra LATISANA e S.GIORGIO dir. TRIESTE causa #incidente -

(Di mercoledì 4 aprile 2018), poco prima delle 8, a. Tre auto , con, si sono scontrate - per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine - all' incrocio tra via Gioberti e via Marconi . Per ...