Inchiesta appalto rifiuti a Catania | ai domiciliari Orazio Stefano Fazio

Calabria - Inchiesta sull’appalto per l’elisoccorso : 4 arresti. “Manager si muovevano come trafficanti di cocaina” : “Questi si muovono come i trafficanti di cocaina. Si davano appuntamenti in un ristorante e all’ultimo minuto lo cambiavano”. Sono le parole usate dal procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, per definire un dirigente della Regione Calabria, uno dell’Azienda sanitaria locale e due manager della Babcock Mcs Italia Spa. I quattro sono finiti oggi agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta La Punta. Per gli inquirenti volevano alterare ...