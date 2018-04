Incendia l' auto della ex | pompiere stalker in manette

La compagna lo lascia - vigile del fuoco Incendia la sua auto : Non si rassegnava alla loro separazione, così ha dato fuoco all'auto della ex. Il responsabile è un uomo di 53 anni, di professione vigile del fuoco, arrestato dalla Polizia di Stato di Como per atti ...

Como : Incendia auto della ex - arrestato per stalking : Milano, 3 apr. (AdnKronos) - Ha incendiato l'auto della ex fidanzata ed è fuggito, ma è stato ripreso e incastrato dalle telecamere. Nei guai un vigile del fuoco di 53 anni, in servizio a Milano, arrestato dalla Polizia di Como. L'uomo, che vive nel comasco, il 26 marzo scorso alle 13.15, si è avvic

Non vuole affidargli lavoro - Incendia auto di una donna : Ha incendiato l'auto di una donna perché non voleva affidare alla ditta edile che gestisce di fatto alcuni lavori. E' l'accusa mossa a un uomo di 75 anni, Vincenzo Musolino, arrestato dalla squadra ...

Incendiata auto dirigente cooperativa a Cirò Marina : Cirò Marina , Crotone, - Ignoti, a Cirò Marina, hanno incendiato l'autovettura di proprietà di Lucia Sacco, da sempre molto impegnata nel sociale, vicepresidente del Centro servizi volontariato Aurora ...

Agrigento : Incendiate due auto a Licata - indagini : Palermo, 24 mar. (AdnKronos) – Si indaga a Licata, grosso centro dell’agrigentino, sull’incendio di due automobili date al fuoco la notte scorsa in due distinti episodi. Nel primo caso è andata distrutta una Alfa Romeo di proprietà di una casalinga di 44 anni. L’auto era parcheggiata in via Monfalcone quando, nella notte, è stata data alle fiamme. L’altro incendio si è verificato, sempre nella notte, in via Canova. ...

Pirati - causa incidente con due auto Incendiate ma si autodenuncia il gemello : scoperto l'inganno : Il responsabile dell'incidente indagato per omissione, l'altro fratello per autocalunnia e favoreggiamento. La polizia locale ha ricostruito la dinamica nel...

Voleva vendicarsi del suo aguzzino : 19enne muore travolto da un treno dopo aver Incendiato l'auto del suo pedofilo : E' morto travolto da un treno mentre fuggiva dopo avere incendiato, insieme a un amico, l'auto del suo aguzzino. E' la conclusione alla quale sono giunti gli inquirenti della squadra mobile che i ...

