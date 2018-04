In viaggio per la pace vestita da sposa : Pippa muore stuprata e uccisa : Nella primavera del 2008, l'artista milanese Pippa Bacca scompare durante la performance artistica itinerante in autostop 'Spose in tour'. Il suo corpo nudo verrà trovato tra i rovi pochi giorni dopo, alla periferia di Istanbul. Il suo viaggio, stroncato da uno stupratore assassino, avrebbe dovuto promuovere la fiducia nel prossimo e la fratellanza tra i popoli.Continua a leggere

Il lancio è perfetto - ora 3 tonnellate di rifornimenti in viaggio verso l'ISS : Lunedì 2 aprile alle ore 16.30 di Cape Canaverale, SpaceX ha superato con successo la sua quattordicesima missione di rifornimento alla Stazione spaziale internazionale. Il razzo Falcon 9 si è ...

In viaggio il 36 per cento Ma pochissimi all'estero : Malgrado il maltempo il 36 per cento degli italiani trascorrerà la Pasqua fuori casa. Lo rivela un'analisi Coldiretti-Ixè secondo cui quattro italiani su cinque , il 79 per cento, non cambia i suoi ...

“Il Mistero dei Capolavori perduti” : un viaggio alla scoperta del passato su Sky arte HD a partire dal 5 Aprile : Dove finisce l’originale e dove inizia il concetto di copia? Che cos’è un’opera prima e cosa una sua riproduzione? Grazie a un progetto internazionale realizzato da Sky arteHub e co-prodotto a Ballandi Arts dal 5 Aprile avremmo la possibilità di conoscere alcune opere d’arte perdute, la loro storia e soprattutto la loro ri-materializzazione. Dopo l’operazione “Caravaggio”, documentario dedicato alla ri-materializzazione dell’opera ...

Ulisse il piacere della scoperta 31 marzo : viaggio di Alberto Angela in Andalusia : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . Ulisse " Alberto Angela tra le bellezze andaluse Alberto Angela viaggia tra Siviglia, Cordova, Granada ...

Francesca Michielin/ 2640 è l’ultimo CD : “Per il mio nuovo viaggio ho cambiato modo di scrivere” (Verissimo) : Francesca Michielin ospite a Verissimo, 2640 è il suo l’ultimo CD: “Per il mio nuovo viaggio ho cambiato modo di scrivere”, la cantante si confida con Silvia Toffanin su Canale 5.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 03:07:00 GMT)

La dolce bellezza del viaggio lento - per riscoprire l'anima dei luoghi : Un anno, il 2018, che sarà anche l'occasione per descrivere tutto il mondo che ruota attorno al Cibo, per scoprire le storie infinite che legano il cibo ai paesaggi, ai piccoli borghi, all'idea che ...

Catania : "viaggio nell'antica Roma lungo le vie dei saperi" : ... a partire dalle sue vie intese non solo come infrastrutture ma anche come vettori di relazioni, per ricostruire come il destino si intreccia con i destini dei popoli del mondo fino ad allora ...

Parte la prima serie stagionale degli spot radiofonici per un "viaggio nella Bellezza infinita" : D'altronde Goethe disse che in questa terra ammirò 'il più bel tramonto del mondo '. E' proprio il caso di dire: Marche, Bellezza infinita .' Insomma, sarà come essere rapiti dal suono di una voce ...

Per i 20 anni di Valencia aperture straordinarie - eventi e curiosità per un viaggio di gusto - natura e cultura : Bella, moderna, mite, elegante. gustosa, giovane, sportiva, colta. E anche trendy. Valencia, terza città spagnola per dimensioni e importanza, con oltre 300 giorni di sole l'anno, è la meta ideale del 2018: quest'anno, infatti, ricorrono i primi 20 anni della Città delle arti e delle scienze, anniversario importante che la città spagnola festeggia con diversi appuntamenti dedicati a questa magnifica struttura ...

BEAUTIFUL/ Le famiglie Forrester e Spectra in viaggio per Montecarlo (Anticipazioni 30 marzo) : Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 30 marzo: Steffy, Liam insieme ai parenti Forrester e a Sally si preparano al trasferimento a Montecarlo, in occasione del summit della Spencer Pubblications(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 00:41:00 GMT)

Trasporto aereo : per chi vola a Pasqua il compagno di viaggio è lo smartphone : Il compagno di viaggio ideale per chi vola a Pasqua? Lo smartphone. Se oggi il 98% dei passeggeri porta con sé in volo un dispositivo mobile e il 70% ne ha almeno due, compagnie aeree e aeroporti invogliano sempre più i viaggiatori a togliere di tasca questi strumenti e usarli per organizzare il volo e goderselo al massimo. Dal check-in al transito in aeroporto, fino al volo e all’arrivo a destinazione: applicazioni e servizi per dispositivi ...

Alla scoperta di Parma e del suo territorio : un viaggio narrato fra i luoghi dell’eccellenza enogastronomica : Indimenticabili tour su 2 ruote Alla scoperta delle storie e dei sapori della terra del food: Parma, città creativa per la Gastronomia UNESCO. Ad accompagnare i turisti nel regno dell’enogastronomia parmigiana e del suo territorio è Bike Food Stories che organizza giri in bici di mezza giornata o di una giornata intera all’insegna del turismo slow e di qualità. INC Hotels Group propone tariffe speciali per i cicloturisti nelle proprie strutture ...

Kim Jong-un ha incontrato Xi Jinping in Cina/ Pechino - perchè il viaggio segreto del dittatore coreano? : Kim Jong-un ha incontrato Xi Jinping in Cina: il misterioso viaggio del dittatore, che ha parlato con il presidente cinese. Ecco il perché di tale vis-a-vis avvenuto in questi giorni(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 10:02:00 GMT)