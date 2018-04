In salvo i due scialpinisti bloccati a 4 000 metri sul Monte Rosa - AostaOggi IT

Milano - crolla una palazzina di due piani. Il miracolo dei vigili del fuoco : tutte in salvo le persone sotto le macerie : crolla una palazzina di due piani a Rescaldina, in via Brianza, nell'hinterland a nord ovest di Milano. Sono state tutte tratte in salvo le persone ferite nel crollo. Lo hanno confermato i...

Ellera di corciano - incendio nella notte in una palazzina : due appartamenti distrutti - messe in salvo 15 persone : Forse un mozzicone di sigaretta lasciato incustodito è la causa di un incendio avvenuto questa mattina in un appartamento in via Gramsci ad Ellera di corciano. Le fiamme nonostante l'intervento ...

Svizzera - valanga travolge dieci sciatori Due feriti - altri otto tratti in salvo : Una ventina di sciatori investiti da una valanga a Racines, in provincia di Bolzano; altri 10 coinvolti in una slavina nel Vallese

Svizzera - valanga travolge dieci sciatori Due feriti - gli altri tratti tutti in salvo : La valanga a Racines (Alto Adige) ha colpito una ventina di scialpinisti: alcuni sono rimasti sotto la neve ma sono riusciti ad emergere. Un solo ferito, portato in ospedale Paura nel cantone del Valais: dieci sciatori travolti da una slavina, soccorsi in azione

Lecco - valanga sulla Grignetta : morti due alpinisti - in salvo un terzo recuperato dai soccorritori : Tre alpinisti sono stati travolti da una valanga che si è staccata dalla Grignetta (2177 metri), montagna del gruppo delle Grigne nel territorio di Lecco. Due di loro sono morti mentre il terzo è stato tratto in salvo dai soccorritori. Il distacco di neve si è verificato, secondo le prime informazioni, sul versante della Grignetta che si affaccia sul comune di Primaluna, intorno alle 15.30 di venerdì 16 febbraio. I tre, dalle prime informazioni, ...

Valanga a Campo Felice - trovati morti due sciatori romani. Un terzo in salvo : Tragedia a Campo Felice dove due sciatori romani travolti da una slavina sono morti: sarebbero stati spinti dalla violenza della Valanga contro gli alberi. È stato un terzo sciatore, Amerigo...

Valanga a Campo Felice - trovati morti due sciatori romani. Un terzo in salvo : Tragedia a Campo Felice dove due sciatori romani travolti da una slavina sono morti: sarebbero stati spinti dalla violenza della Valanga contro gli alberi. È stato un terzo sciatore, Amerigo...

Slavina a Campo Felice - trovati morti due sciatori romani. Un terzo in salvo : Tragedia a Campo Felice dove due sciatori romani travolti da una Slavina sono morti: sarebbero stati spinti dalla violenza della valanga contro gli alberi. È stato un terzo sciatore, impegnato...

Valanga a Campo felice travolge 3 sciatori - due sono morti salvo il terzo : L'Aquila - sono morti i due sciatori travolti questa mattina da una Valanga a Campo felice, in Abruzzo. Mentre è salva e in buoni condizioni di salute una terza persona che era con loro e che è riuscita a dare l'allarme. Secondo quanto riferito dal Soccorso Alpino i due sono stati travolti, sbattuti contro gli alberi e quindi sepolti dalla neve. Ancora non si conosce l'identità delle due vittime. La terza persona ...

Slavina a Campo Felice - trovati morti due sciatori romani. Un terzo in salvo : Tragedia a Campo Felice dove due sciatori romani travolti da una Slavina sono morti: sarebbero stati spinti dalla violenza della valanga contro gli alberi. È stato un terzo sciatore, impegnato...

Valanga a Campo Felice sul Gran Sasso - morti due sciatori : salvo un terzo : Sono morti i due sciatori travolti da una Valanga sul massiccio del Gran Sasso, in località Campo Felice, dove erano impegnati in un fuoripista. I due si trovavano in un'area chiamata Anfiteatro, poco ...

Slavina a Campo Felice - trovati morti i due sciatori dispersi. Un terzo in salvo : Tragedia a Campo Felice dove due sciatori travolti da una Slavina sono morti: sarebbero stati spinti dalla violenza della valanga contro gli alberi. È stato un terzo sciatore, impegnato...

Slavina a Campo Felice : trovati morti i due dispersi - un terzo è in salvo : Elicotteri, soccorritori e unità cinofile al lavoro nella località cosiddetta 'Anfiteatro'. I due sciatori sono stati spinti dalla violenza della Slavina contro gli alberi.

Slavina a Campo Felice - trovati morti i due sciatori dispersi. Un terzo in salvo : Tragedia a Campo Felice dove due sciatori travolti da una Slavina sono morti: sarebbero stati spinti dalla violenza della valanga contro gli alberi. È stato un terzo sciatore, impegnato...