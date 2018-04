In provincia di Brescia un uomo ha ucciso due persone ed è scappato

Un killer sta seminando il terrore nella provincia di Brescia. Cosa sappiamo : Un killer sta seminando il terrore nella provincia di Brescia. Secondo Brescia Oggi si tratta di Cosimo Balsamo, 62 anni: ha ucciso questa mattina un imprenditore in un capannone per l'allestimento di ...

Un killer sta seminando il terrore nella provincia di Brescia. Cosa sappiamo : Un killer sta seminando il terrore nella provincia di Brescia. Secondo Brescia Oggi si tratta di Cosimo Balsamo, 62 anni: ha ucciso questa mattina un imprenditore in un capannone per l'allestimento di veicoli industriali e dopo poche ore, durante la fuga, ha colpito a morte un altro uomo. Ecco Cosa sappiamo finora: - Questa mattina Balsamo è entrato nello stabilimento della S.G.A. di Flero, ...

Bambino morto in incidente stradale provincia Brescia - aveva 4 anni : Il tragico incidente è avvenuto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 gennaio 2018 a Pompegnino di Vobarno, in provincia di Brescia: tragicamente morto un bimbo di 4 anni, mentre si trovava in auto ...