optimaitalia

: In lavorazione il Samsung Galaxy S9 Mini: i dettagli finora trapelati - OptiMagazine : In lavorazione il Samsung Galaxy S9 Mini: i dettagli finora trapelati -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Non è escluso che nei prossimi mesi possa essere presentato ilS9, un dispositivo ipoteticamente da 5 pollici, di recente comparso nella banca dati di Geekbench. Con product-code 'SM-G875', il dispositivo avrebbe totalizzato 1619 punti in single-core e 5955 in multi-core. Del piccolino sappiamo sarà equipaggiato con il processore Snapdragon 660, coadiuvato dalla scheda grafica Adreno 512 e da 4GB di RAM. La gestione software spetterà naturalmente ad Android 8.0 Oreo, presente a bordo di default.Non un mostro di potenza senza ombra di dubbio, ma comunque una possibile alternativa per godere del design del top di gamma attuale anche da parte di chi preferisce device meno generosi dal punto di vista delle dimensioni (potrebbe essere difficile da accettare, ma nel 2018 ci sono ancora presente che prediligono device di tipo tascabile, e che farebbero carte false per ...