In Kenya si apre una faglia | dividerà in due l’Africa

Kenya : si apre una mega frattura nella Rift Valley - segno che il continente africano un giorno potrebbe dividersi [GALLERY] : Dopo un periodo di intense piogge, la strada Mai Mahiu-Narok, in una regione a ovest di Nairobi, in Kenya, è stata divisa da un’enorme frattura di circa 20 metri d’ampiezza e 50 di profondità in alcuni punti. Il geologo David Adede ha dichiarato che la frattura probabilmente in precedenza era riempita dalla cenere vulcanica del vicino Monte Longonot. Questo significa che lo spazio si è creato solo quando le piogge hanno lavato via la ...