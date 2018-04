In arrivo un nuovo singolo dei The Kolors dopo Frida? Le ultime indiscrezioni

In arrivo un nuovo smartphone con il marchio Commodore : (Foto: Commodore Business Machines) Non c’è due senza tre per Commodore Business Machines, casa nata dagli italiani Massimo Canigiani e di Carlo Scattolini per portare in territorio smartphone lo storico marchio che ha regalato al mondo gadget leggendari come Commodore 64 e Amiga. Dopo aver lanciato sul mercato negli anni scorsi Pet e Leo, il gruppo ha infatti annunciato la sua intenzione di proporre ai nostalgici di quegli anni un nuovo ...

Gran Turismo Sport : Nuovo aggiornamento in arrivo : Sony annuncia ufficialmente l’arrivo per il 29 Marzo, di una nuova patch per Gran Turismo Sport, la quale porta il gioco alla versione 1.15, scopriamo insieme i contenuti previsti. Gran Turismo Sport: Le novità del Nuovo Update 1.15 Nuove vetture: Honda Raybrig Concept-GT (GT500) Lexus Au Tom’s RC F (GT500) Nissan Motual Autech GT-R (GT500) Aston Martin DB11 BMW M3 Sport Evolution Eckerts Rod & Custom Mach ...

Apple Watch 4 : nuovo design e display più grande. In arrivo entro la fine dell'anno : Apple Watch serie 4 sarebbe già presente da tempo nei laboratori di Apple e il suo arrivo vuole rivoluzionare ancora una volta il mondo dei wearable soprattutto lato software. Ecco che in questo caso ...

Italia sfida Inghilterra a Wembley. Di Biagio : "Avanti così - strada giusta". Ma è in arrivo nuovo ct : "Novità sul prossimo ct dell'Italia? Lasciamo finire questa seconda partita a Di Biagio che se lo merita. Dobbiamo scegliere con grande serenità, senza escludere nessuno di quelli che sono in ballo". Lo ha detto Roberto Fabbricini, commissario della Figc, a margine dell'assemblea dei club europei (Eca) in corso a Roma

The Weeknd - il nuovo album è in dirittura d’arrivo! : Manca poco all’uscita del nuovo album di inediti di The Weeknd. [arc id=”ea3b39f2-8964-11e6-bffd-a4badb20dab5″] In questi giorni il cantante e producer canadese sta postando una serie di video e immagini sui suoi canali social che raccontano le ultimissime lavorazioni del disco. Dai un’occhiata qui sotto! mastering Un post condiviso da The Weeknd (@theWeeknd) in data: Mar 22, 2018 at 9:20 PDT mastering Un ...

Vodafone restituirà i sorrisi inutilizzati ad alcuni utenti per l’arrivo di un nuovo catalogo premi : Vodafone Happy sta scadendo e chi non lo avesse già fatto dovrebbe scegliere al più presto come spendere i sorrisi accumulati. Tuttavia, Vodafone sta inviando un SMS informativo a sorpresa ad alcuni suoi clienti comunicando loro che sarà possibile recuperare i sorrisi accumulati ma non utilizzati entro il prossimo 22 aprile con una semplice ricarica. L'articolo Vodafone restituirà i sorrisi inutilizzati ad alcuni utenti per l’arrivo di un ...

Nintendo Switch : in arrivo un nuovo accessorio - si tratta di una penna : Il produttore di periferiche GameTech lancia un interessante accessorio per Nintendo Switch, riporta MyNintendonews.Si tratta di una penna da utilizzare sul display touch della console ibrida, decisamente una manna dal cielo per chi ama realizzare vere e proprie opere d'arte in Splatoon 2. La penna arriverà sul mercato il 20 aprile in Giappone.La punta della penna è intercambiabile, l'impugnatura in gomma permette un'impugnatura comoda, la ...

Pensioni : c’è intesa tra Salvini e Di Maio - novità in arrivo col nuovo governo Video : C’è sempre più sintonia tra la Lega e il Movimento 5 stelle che, dopo aver condotto oggi in porto l’elezione dei presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ora guardano con interesse alla formazione del nuovo governo [Video]mettendo al centro del confronto politico i programmi e sottolineando i possibili punti d’intesa a partire dalla riforma #Pensioni e dalla riduzione della pressione fiscale. Subito dopo l’elezione di ...

Un nuovo iPad economico in arrivo da Apple il 27 marzo : Insieme al tablet sono attesi da Apple anche alcuni software, sempre pensati per il mondo della scuola e degli studenti.

Kendrick Lamar - in arrivo una nuovo biografia che racconterà la sua ascesa nel mondo rap : In questi anni Kendrick Lamar è diventato uno degli artisti più innovativi e di riferimento del panorama musicale statunitense, in particolare della scena rap e hip-hop. via GIPHY Nei prossimi mesi è in arrivo una nuova biografia dedicata al rapper di “HUMBLE”, la quale parlerà proprio della sua ascesa nell’Olimpo dei dei della musica. A scriverla ci penserà Marcus J. Moore per Touchstone Books. Lo ha annunciato lo stesso ...

Nada Malanima in arrivo una primavera ricca di nuovi progetti con un film e un nuovo album : Una primavera di nuovi progetti per l’eclettica cantante Nada Malanima: in arrivo un film e un nuovo album. Giovedì 19 aprile esce in sala Untitled – Viaggio senza fine, l’ultimo capolavoro del regista di Workingman’s Death Michael Glawogger, co-diretto da Monika Willi e distribuito da ZaLab. Sarà proprio la cantante la voce narrante d’eccezione per la versione italiana (l’attrice Fiona Shaw nella versione internazionale) e accompagnerà lo ...

“Il nuovo tronista è lui”. Nessuno ci crede. A Uomini e Donne il trono di Nicolò Brigante sta per giungere al termine - al suo posto è in arrivo un nome grossissimo (e non è Jeremias Rodriguez). Però c’è chi storce il naso : “Il solito raccomandato” : Il toto nome è partito da tempo, ma ancora non si è capito chi salirà sul trono classico adesso che l’avventura Nicolò Brigante sta per giungere al termine. Infatti sia il giovane che le ‘colleghe’ Sara Affi Fella, Nilufar Addati sono arrivati alla fine del loro percorso all’interno di Uomini e Donne. Discorso differente va fatto per Mariano Catanzaro che essendo arrivato da poco ha ancora della strada da fare (per la gioia dei ...

Paul Kalkbrenner - in arrivo il nuovo album “Parts of Life” : Paul Kalkbrenner ha annunciato l’arrivo del suo nuovo album, l’ottavo della sua carriera. Si intitola “Parts of Life” e sarà disponibile da venerdì 18 maggio. via GIPHY “Parts of Life” segue la trilogia di “Back To The Future” ed è già considerato il lavoro più personale di Paul Kalkbrenner, quello che rivela maggiormente la sua essenza come artista. La copertina del disco è un dipinto dello zio del celebre dj e ...