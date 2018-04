Imprese : in Italia 33% contratti prevede forme di welfare (2) : (AdnKronos) - L’Osservatorio analizza anche i dati sulle scelte di welfare dei lavoratori. Tra le più richieste rientra la categoria 'scuola e istruzione', che assorbe quasi il 40% degli acquisti contabilizzati dai provider. Seguono per importanza i fringe benefit (20%), previdenza (15%), assistenza

Randstad Employer Brand svela Imprese italiane più attrattive : Milano, 4 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Quali sono le imprese italiane più attrattive per i potenziali dipendenti? Lo decreterà il Randstad Employer Brand 2018, il riconoscimento con cui Randstad – secondo operatore al mondo nel mercato dei servizi per le risorse umane – premia le aziende in cui gli italiani preferirebbero lavorare, sulla base della più completa e rappresentativa ricerca mondiale di Employer Branding. Il premio, ...

Italia - stabili le richieste di credito delle Imprese : Sostanzialmente stabili le richieste di credito delle imprese . Il +0,04% fatto segnare nei primi tre mesi del 2018 , seppur quasi speculare all'anno passato, arresta comunque il trend negativo ...

Salute - sicurezza - ambiente : nasce a Pisa il primo laboratorio in Italia dove si incontrano università e Imprese : Mondo universitario e impresa si incontrano nel primo laboratorio in Italia di innovazione e sperimentazione sui temi della Salute, della sicurezza e dell’ambiente, promosso dall’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna, con alcune delle più rilevanti realtà imprenditoriali del “made in Italy”. Il laboratorio, la cui denominazione è “HSE” (acronimo di “Health, Safety & Environment”), sviluppa la conoscenza e la diffusione di ...

Italia - aumenta la fiducia dei consumatori. Cala il sentiment delle Imprese : A marzo 2018 l'indice del clima di fiducia dei consumatori aumenta da 115,7 a 117,5 ; peggiora, invece, la fiducia delle imprese, con l'indice composito che passa da 108,5 a 106. Lo rivela l'Istat che ...

A Pescara si parla di "Nuove Imprese a tasso zero" : incentivo Invitalia per nuove Imprese : "Investire sul futuro: le opportunità per le nuove imprese". E' il titolo dell'incontro che si terrà a Pescara, il prossimo 12 Aprile, presso la Direzione Regionale CNA. Si parlerà di nuove imprese a ...

Il 21 marzo Genova ospita la seconda tappa 2018 del roadshow "Italia per le Imprese - con le PMI verso i mercati esteri" : L'economia di Genova è fortemente legata al suo porto che rappresenta una realtà di assoluto rilievo per la logistica nazionale, concentrando importanti flussi di traffico internazionale via mare da ...

Roadshow per l'internazionalizzazione : 'Italia per le Imprese - con le PMI verso i mercati esteri'. Il 21 marzo appuntamento a Genova : Il primo settore di export per l'economia di Genova è costituito dalla costruzione di navi e imbarcazioni, che rappresenta quasi il 14% delle esportazioni provinciali. Seguono l'esportazione di ...

Intesa Sp : prima banca digitale italiana - ora semplificare mondo Imprese : Ma non solo 'Occorre estendere tutto quello che abbiamo fatto sui clienti privati al mondo imprese che invece è rimasto ovunque un pochino indietro. E' il momento di semplificare, rendere digitale, ...