Impresa del Liverpool | City sconfitto 3-0

LIVE Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : 0-0 - i giallorossi a caccia dell’Impresa al Camp Nou : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-Roma, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Sfida stellare al Camp Nou: la corazzata catalana partirà con tutti i favori del pronostico, i giallorossi cercheranno l’impresa nella tana di Messi e compagni per poi giocarsi il tutto per tutto nel match di ritorno in programma settimana prossima allo Stadio Olimpico. La Roma è tornata tra le otto grandi ...

Todis Lido di Ostia Futsal (A2) : l’uomo dell’Impresa è Ugherani : Roma – E’ l’uomo che ha fatto fare al Todis Lido di Ostia Futsal un ulteriore passo verso la storia. Gabriele Ugherani, ultimo o laterale classe 1994, si è goduto una Pasqua dolcissima. E ha permesso alla squadra di mister Roberto Matranga di fare altrettanto. Il suo gol dopo quasi quattro minuti del primo tempo supplementare, nella decisiva semifinale play off di ritorno sul campo dei calabresi dell’Odissea 2000, è valso il 3-2. Vittoria ...

Champions - arriva a 13 la posta l'Impresa della Roma : TORINO - La situazione della Roma è particolarmente difficile. I giallorossi affrontano domani il Barcellona al Camp Nou e avranno bisogno di un'impresa vera e propria a guardare le quote sul match. I ...

UnImpresa : 'Cittadini spremuti all'inverosimile' - in arrivo aumento dell'Iva : L'Italia ormai già da diversi anni sta attraversando un periodo economico devastante, il debito pubblico è molto alto e i governi tagliano servizi e aumentano le tasse per cercare di ridurlo. Con le ultime elezioni, che non hanno ancora espresso un governo, si è delineata l'instabilità politica; il prossimo esecutivo, semmai ci sarà, dovrà affrontare e in qualche modo contenere la valanga di aumenti previsti per il 2019 e 2020. La denuncia di ...

Giro delle Fiandre 2018 : tutti gli italiani al via e le loro ambizioni. Gianni Moscon e Matteo Trentin le punte - Nibali cerca un’altra Impresa : Alla partenza della 102ma edizione del Giro delle Fiandre sono previsti 15 corridori italiani. L’ultimo successo azzurro in questa corsa risale a 11 anni fa, quando nel 2007 si impose Alessandro Ballan. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via e quali sono le loro ambizioni per questo Giro delle Fiandre. Le maggiori speranze di vittoria saranno riposte su Gianni Moscon. Il corridore del Team Sky sta confermando in questa prima parte ...

Nuova Impresa del loanese Manfredi : vince la Gand-Wevelgem Juniores : Nuova impresa di Samuele Manfredi : il ciclista loanese, 18 anni appena compiuti , il 22 marzo, , ha vinto la Gand Wevelgem Juniores con la maglia della Nazionale italiana giovanile. Solo sette giorni ...

Carolina Kostner - regalaci un sogno! La Regina del Ghiaccio per l’ultima Impresa - l’Italia si stringe per la magia ai Mondiali : Una Nazione intera è pronta a volare insieme alla sua Fata, un Paese intero si fermerà per sognare con la sua Musa Danzante, tutta l’Italia vuole commuoversi grazie all’arte, alla poesia, all’eleganza di un monumento vivente, di un’icona celestiale che a 31 anni è ancora capace di tenerci tutti immobili, di farci spalancare la bocca per lo stupore, di farci credere nell’impossibile. Carolina Kostner vuole incendiare ...

LIVE Curling - Mondiali femminili 2018 in DIRETTA : Italia-Danimarca - Azzurre a caccia dell’Impresa contro le forti danesi : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Curling femminile (mercoledì 21 marzo). Oggi l’Italia torna sul ghiaccio di North Bay per disputare una partita per il nostro futuro nel torneo: il match contro la Danimarca. Diana Gaspari e compagne devono vincere almeno un incontro per rimanere seriamente in corsa per i playoff avendo totalizzato, per il momento, 2 vittorie e 5 sconfitte. OASport vi propone la DIRETTA LIVE ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : l’Italia sfiora l’Impresa con la Corea del Sud! Ruba 4 mani consecutive ma perde all’extra-end : L’Italia ha sfiorato un’impresa monumentale contro la Corea del Sud, vicecampionessa olimpica non più tardi di un mese fa a PyeongChang. Le azzurre sono andate vicinissime al colpaccio contro le asiatiche ai Mondiali 2018 di Curling femminile ma purtroppo si sono dovute arrendere all’extra-end (7-8). La nostra Nazionale incappa così nella quarta sconfitta nel torneo (solo due vittorie) e scivola in decima posizione: ora ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : l’Italia sfiora l’Impresa con la Corea del Sud! Ruba 4 mani consecutive ma perde all’extra-end : L’Italia ha sfiorato un’impresa monumentale contro la Corea del Sud, vicecampionessa olimpica non più tardi di un mese fa a PyeongChang. Le azzurre sono andate vicinissimo al colpaccio contro le asiatiche ai Mondiali 2018 di Curling femminile ma purtroppo si sono dovute arrendere all’extra-end (7-8). La nostra Nazionale incappa così nella quarta sconfitta nel torneo (solo due vittorie) e scivola in decima posizione: ora ...

LIVE Curling - Mondiali femminili 2018 in DIRETTA : Italia-Corea del Sud - sfida durissima per le azzurre! Serve l’Impresa : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Curling femminile (martedì 20 marzo). Oggi l’Italia torna sul ghiaccio di North Bay per disputare due partite decisive per il nostro futuro nel torneo: prima il match contro la Corea del Sud e poi la sfida più abbordabile contro la Germania. Diana Gaspari e compagne devono vincere almeno un incontro per rimanere seriamente in corsa per i playoff. OASport vi propone la ...

Michela Nieri a capo di Coldiretti Donne Impresa : 'Il 23% delle aziende agricole pistoiesi sono condotte da donne' : ... perché se vogliamo un futuro migliore dobbiamo dare a bambini e ragazzi l'opportunità di conoscere i valori della tradizione e le potenzialità per il futuro del grande mondo dell'agricoltura".

LIVE Curling - Mondiali femminili in DIRETTA : l’Italia affronta la Russia - serve l’Impresa delle azzurre : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match della sesta sessione dei Mondiali di Curling femminile di North Bay (Canada). l’Italia ha ottenuto fino ad esso una vittoria, all’extra-end con la Scozia, e due nette sconfitte con Stati Uniti e Svezia. La squadra capitanata da Diana Gaspari avrà quindi bisogno di una vittoria quest’oggi per risalire la classifica. Le azzurre troveranno di fronte però un’avversaria del calibro ...

Roma - l’intrepido ciclista che sfida la piena del Tevere nel giorno dell’eroica Impresa di Nibali a Sanremo [GALLERY] : 1/16 ...