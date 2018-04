“Imperdonabile” Isola | Stefano non la passa liscia Manca poco alla fine del reality ma

caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 aprile 2018)no poche settimanede L’dei famosi ma il programma continua a fare polemica. Non è bastato il canna-gate che ha fatto tornare (a gioco appena iniziato) Francesco Monte a casa, non sono bastate le perenni polemiche sollevate da Striscia la notizia, non sono bastate le centinaia di discussioni scoppiate tra i naufraghi, le frasi discriminatorie, i nudi integrali, gli attacchi di panico, le “sbroccate” di Alessia Marcuzzi. No. Perché anche ora che il programma volge al termine, continua a far parlare. E parecchio. Durante l’ultima puntata di Mattino Cinque (programma che secondo il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini rischia di essere sostituito da un programma sportivo), si è parlato del favorito per la vittoria. Secondo Federica Panicucci e i suoi colleghi, il naufrago che “rischierebbe” di più di vincere è Nino Formicola. Secondo loro, infatti, in tutti ...