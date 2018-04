Ilva | Palombella | a un passo da rottura Mittal cambi impostazione

meteoweb.eu

: RT @formichenews: Lavoro, produzione e sicurezza. A partire dall’Ilva L'intervento di Rocco Palombella - PalmerioRoberta : RT @formichenews: Lavoro, produzione e sicurezza. A partire dall’Ilva L'intervento di Rocco Palombella - VincenzoCesareo : RT @TgrRaiPuglia: #Ilva, nuovo incontro interlocutorio al @MinSviluppo. Prossimo tavolo il 4 aprile. Il vice ministro @TeresaBellanova: Pro… - alcinx : RT @TgrRaiPuglia: #Ilva, nuovo incontro interlocutorio al @MinSviluppo. Prossimo tavolo il 4 aprile. Il vice ministro @TeresaBellanova: Pro… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Roma, 4 apr. (AdnKronos) – “Restano le differenze tra noi esia sul numero degli esuberi che sui trattamenti legati all’assunzione dei lavoratori. E la trattativa poteva anche interrompersi poi invece abbiamo deciso di aggiornarci all’11 aprile”. è il segretario generale della Uilm Roccoa sintetizzare così l’incontro di oltre 5 ore al Mise con Arcelorsulla cessione dell’. “Cercheremo in quell’occasione di ottenere una modifica dell’data fino ad ora all’acquisizione”, dice ancora ribadendo il no del sindacato ai 4 mila esuberi che si profilano. Né a mitigare il giudizio del sindacato è bastata l’apertura del gruppo indiano a “individuare delle soluzioni occupazionali” per quanti non rientreranno nel perimetro occupazionale. “Come voi immaginate le ...