Ilva | ancora distanti le posizioni tra azienda e sindacati

Ilva : Ugl - entrati nel merito ma distanze ancora ampie : Roma, 4 apr. (AdnKronos) – “La notizia positiva è che dopo tanti mesi siamo riusciti ad entrare nel merito , ma restano ancora ampie le distanze con Arcelor Mittal”. Ad affermarlo in una nota è il segretario generale dell’Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, al termine del lungo incontro odierno al Mise con Arcelor Mittal sulla cessione dell’ Ilva , augurandosi che “nel prossimo incontro dell’11 aprile ...

Ilva - fuori il gruppo Marcegaglia. Bruxelles : 'Ancora non ci siamo' : E' un pacchetto molto ampio quello proposto da Bruxelles a AmInvestco Italy, la cordata capitanata dal colosso Arcelor Mittal, per dare il via libera all'acquisizione dell'Ilva. Hanno chiesto '...