Il volo angelico di Cristiano Ronaldo

huffingtonpost

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Non mi è stato mai simpatico. Nonostante i gol fatti, i dribbling riusciti, i numeri da circo e quelli efficaci. Non ho mai sopportato più di tanto quel suo sorriso spocchioso di chi ha avuto un talento in dono e l'ha allenato giorno dopo giorno per renderlo oro puro.La sua vanità spropositata, i suoi addominali da copertina mostrati dopo i gol come un vessillo. Tutto questo mi ha sempre impedito di apprezzare pienamente un giocatore unico e fenomenale. Il modernismo del calcio fatto di una fusione di classe e fisicità, di eleganza e potenza.Il dualismo con l'altro grande del calcio contemporaneo, quel Messi con cui si è diviso trofei e Palloni d'Oro come se fossero figurine da spartirsi durante un intervallo a scuola. "Ce l'ho, ce l'ho, mi manca" e poi prendersi ciò che non ha con il lavoro e la fatica. Nonostante ...