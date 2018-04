Il vento è cambiato | dopo gli ultimi derby modesti | la speranza del 2018

Tonfo a Wall Street. Ecco perché è cambiato il vento sui mercati : Chiusura in ribasso di oltre il 2% per la borsa Usa che ha chiuso la peggior settimana da quando Trump è presidente, affondata dai dati su lavoro e salari e dal balzo dei tassi per i T-Bond. Questi ultimi hanno trascinato i rendimenti del rischio sovrano nel resto del mondo, Bund e BTp inclusi. La narrazione che per mesi ha guidato le Borse sui massimi storici, negli ultimi due giorni è stata scossa nelle sue fondamenta....