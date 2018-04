Il tunisino ricercato : 'Non sono terrorista - una donna mi ha incastrato' : Negli ultimi giorni aveva fatto molto parlare la notizia di un presunto terrorista tunisino pronto a compiere attacchi in Italia . Tale notizia era stata riportata dalla stragrande maggioranza dei ...

Il tunisino ricercato : 'Non sono terrorista - una donna mi ha incastrato' : Negli ultimi giorni aveva fatto molto parlare la notizia di un presunto terrorista tunisino pronto a compiere attacchi in Italia. Tale notizia era stata riportata dalla stragrande maggioranza dei media italiani ed internazionali, ma in seguito si è rivelata essere una vera e propria 'fake news'. Difatti il sospetto terrorista, il 41enne Atef Mathlouthi, è recentemente uscito alla scoperto e ha confermato di non essere un militante ...

Roma - tunisino ricercato "Non sono un terrorista - vi denuncio!"/ Video Chi l’ha visto - vendetta contro di lui? : Roma, tunisino ricercato "Non sono un terrorista, vi denuncio!": il 41enne Atef Mathlouthi rompe il silenzio e chiarisce a Chi l'ha visto la sua posizione.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:59:00 GMT)

"Non sono un terrorista - denuncio tutti" : parla Atef Mathlouthi - il tunisino ricercato : Non ci sta Atef Mathlouthi, il tunisino ricercato da sabato per una segnalazione su possibili attentati a Roma. "Non sono un...

"Non sono un terrorista - vi denuncio tutti". Parla il tunisino ricercato a Roma : 'Non è ancora chiaro se lo spacciatore si sia effettivamente radicalizzato - avevano fatto sapere fonti vicine al dossier - chi siano i suoi contatti nel mondo jihadista e se frequenti luoghi di ...

Il tunisino ricercato a Chi l'ha visto? : 'Non sono un terrorista' : Roma, 26 mar. , askanews, 'Chi l'ha visto?' ha rintracciato in Tunisia Atef Mathlouthi, il 40enne tunisino che, in una lettera anonima recapitata all'ambasciata italiana a Tunisi, era stato segnalato ...

Il tunisino ricercato a 'Chi l'ha visto?' : 'Non sono terrorista' : Roma, 26 mar. , askanews, 'Chi l'ha visto?' ha rintracciato in Tunisia Atef Mathlouthi, il 40enne tunisino che, in una lettera anonima recapitata all'ambasciata italiana a Tunisi, era stato segnalato ...

tunisino ricercato : non sono terrorista : 9.23 "Non sono un terrorista, non sono latitante. La polizia tunisina mi ha interrogato tutto il giorno.Denuncio tutti!" Lo ha detto il Tunisino ricercato per una segnalazione su possibili attentati a Roma,rintracciato da "Chi l'ha visto" L'intervista alle 11.30 su Rai3. Una lettera anonima, all'ambasciata italiana a Tunisi, aveva segnalato una possibile minaccia terroristica in Italia, in particolare a Roma. Ed era sospettato Atef ...

"Non sono un terrorista - denuncio tutti". Parla il tunisino ricercato a Roma a "Chi l'ha visto?" : "Non sono un terrorista, non sono latitante, la polizia tunisina mi ha interrogato tutto il giorno. denuncio tutti!". sono le dichiarazioni di Atef Mathlouthi, il tunisino ricercato da ieri per una segnalazione su possibili attentati a Roma, che è stato rintracciato da "Chi l'ha visto?" in Tunisia. L'intervista verrà trasmessa alle 11.30 su Rai3.Una lettera anonima, recapitata all'ambasciata a Tunisi, aveva rivelato la sua ...

Il tunisino Atef Mathlouthi ricercato a Roma per terrorismo. L'allarme dopo una lettera anonima all'ambasciata di Tunisi : Da lettera anonima, recapitata all'ambasciata a Tunisi, è emersa la sua intenzione di compiere atti di terrorismo nel nostro Paese. Da sabato i carabinieri sono sulle tracce di Atef Mathlouthi, ha 41 anni, più volte arrestato dalla polizia a Palermo per spaccio di droga. I militari dell'Arma lo cercano a Roma ma anche in altre città italiane. Sulle ricerche c'è il più stretto riserbo, ma sono stati avviati una ...