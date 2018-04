Il Sole 24 Ore - si dimette Consigliere Tononi : Continuano i movimenti de Il Sole 24 ORE dopo le dimissioni del direttore finanziario Giancarlo Coppa , Massimo Tononi lascia la carica di Consigliere non esecutivo e non indipendente. "Questa scelta, ...

Una sola app per tutte le news del Sole 24 Ore : Ci sono due grandi sfide in atto nell'ecosistema digitale per i legacy media, come gli americani usano chiamare gli storici brand del mondo della carta impegnati nella transizione digitale: la sfida dell'autorevolezza e quella dell'attenzione. Il Sole 24

Castroreale - Sicilia/ Il balcone sulle ISole Eolie amato da Federico III d'Aragona (Il Borgo dei Borghi 2018) : Castroreale rappresenta la Sicilia nella competizione "Il Borgo dei Borghi 2018", organizzato dal programma "Kilimangiaro" in onda domenica 1° aprile su Rai 3.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 12:24:00 GMT)

Il Sole 24 Ore - si dimette il Direttore Finanziario Coppa : Movimenti al vertice de Il Sole 24 Ore . Il Direttore Finanziario del Gruppo 24Ore, Giancarlo Coppa , ha comunicato la sua decisione di lasciare l'azienda e concordato con l'Amministratore Delegato ...

Il Sole 24 ore e i 109mila abbonamenti digitali fantasma : accettato il risarcimento da 3 milioni dalla Di Source : Fra copie digitali farlocche, giornali al macero e ricavi gonfiati, il feuilleton del Sole24Ore si arricchisce di un nuovo episodio. La casa editrice di Confindustria ha accettato un risarcimento da oltre 2,9 milioni da parte della Di Source, azienda britannica incaricata di gestire gli abbonamenti digitali all’estero fra il 2013 e il 2016 durante la gestione del presidente Benito Benedini e dell’ad Donatella Treu. “L’offerta ...

Minaccia con la pistola il rivale in amore : denunciati 3 sasSolesi : Minaccia aggravata in concorso l'accusa mossa ai 3 sassolesi dai Carabinieri di Castellarano. L'arma, forse una scacciacani, non è stata trovata

Uomini e Donne : Soleil Sorgè - la sua storia con Luca ed il suo amore per Marco : Ritorniamo a parlare di gossip e televisione e lo facciamo occupandoci di una delle ex corteggiatrici più famose di Uomini e Donne, Soleil Sorgè. La giovane italo americana infatti è tornata in queste ore a parlare del suo ex Luca Onestini e di tutto quello che è successo con lui prima, durante e dopo il Grande Fratello Vip. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. L'inizio e la fine di una storia d'amore Tutti gli amanti del gossip ...

Prestito da 15 mln in Sole 7 oreLe pressioni di Luigi Abete su Bnl"Voleva favorire una sua azienda" : E' possibile ottenere da una banca un Prestito da 15 milioni di euro in 7 ore? Sì, soprattutto se si è i presidenti di quella banca. Da un'inchiesta della Guardia di Finanza emergono le pressioni di Luigi Abete su Bnl, di cui è presidente, per procurare un credito in tempi record Segui su affaritaliani.it

Il Sole a mezzanotte - al cinema l’amore che supera ogni cosa. La recensione : ROMA – l’amore fa ridere, fa piangere ma soprattutto supera ogni cosa. Lo sa bene Katie, la protagonista de Il sole a mezzanotte, da oggi al cinema, distribuito da Eagle Pictures. Il film che è l’adattamento del libro omonimo di Trish Cook, diretto da Scott Speer, racconta la storia di una diciassettenne affetta da una […]

Soleil Sorge dopo Luca Onestini : “Con Marco ho trovato l’amore” : Luca Onestini: Soleil Sorge torna a parlare della loro storia finita Soleil Sorge è tornata a parlare di Luca Onestini e della sua storia con Marco Cartasegna. Intervistata dal settimanale Uomini e Donne Magazine, Soleil ha raccontato che grazie alla trasmissione condotta da Maria De Filippi si è potuta innamorare due volte in un solo anno. La Sorge è stata una delle corteggiatrici che ha fatto molto discutere e a Uomini e Donne ci è arrivata ...

Roberto Napoletano/ Chi è? L'ex direttore del "Sole 24 Ore" nel salotto di Canale 5 (Maurizio Costanzo Show) : Roberto Napoletano, ex direttore del "Sole 24 Ore", sarà ospite questa sera del Maurizio Costanzo Show. sul palco del noto talk di Canale 5, il giornalista parlerà di...(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 11:11:00 GMT)

Sole 24Ore - dal Cdr solidarietà ai giornalisti di Radiocor : Roma, 19 mar. , askanews, Il comitato di redazione del Sole 24Ore 'è solidale' con la redazione di Radiocor, in sciopero dopo la decisione del gruppo di conferire l'agenzia di stampa in una newco. Il ...