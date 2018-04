Il sogno di Martin Luther King in mostra a Milano

Martin Luther King - 50 anni dopo : il sogno - la pace - la lotta per i diritti civili e contro la povertà : ...//www.vanityfair.it/news/foto/2017/04/10/icone-afroamericane-progetto-fotografico"] [cn_read_more title="«Volevamo essere serviti al ristorante»" url="https://www.vanityfair.it/news/mondo/16/03/28/...

Martin Luther King - 50 anni dopo : il sogno - la pace e la lotta per i diritti civili : «Non ricordatelo solo per il discorso, I have dream, Martin Luther King lottava per la pace e contro la povertà nel 1968, quando fu assassinato». Nadia Venturini è professore associato in Storia e Istituzioni delle Americhe all’Università di Torino e si è occupata negli anni in particolare di storia afroamericana e del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti. A lei abbiamo chiesto di accompagnarci nel racconto della vita di Martin ...

Martin Luther King - 50 anni dopo : il sogno - la pace e la lotta alla povertà : «Non ricordatelo solo per il discorso, I have dream, Martin Luther King lottava per la pace e contro la povertà nel 1968, quando fu assassinato». Nadia Venturini è professore associato in Storia e Istituzioni delle Americhe all’Università di Torino e si è occupata negli anni in particolare di storia afroamericana e del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti. A lei abbiamo chiesto di accompagnarci nel racconto della vita di Martin ...

5 libri per ricordare Martin Luther King e il suo sogno - a 50 anni dalla morte : 50 anni fa l’assassinio di Martin Luther King: dalla sua “Lettera dalla Prigione” fino ai grandi romanzi degli scrittori che con lui manifestarono per l’uguaglianza, ecco cinque libri fondamentali per comprendere il grande sogno dell’uomo simbolo della lotta per i diritti civili degli afroamericani.Continua a leggere

Martin Luther King - non si può uccidere un sogno : Il 4 aprile di cinquant'anni fa, alle sei e un minuto del pomeriggio, sul balcone della camera 306 di un anonimo motel di Memphis, un colpo di fucile di grosso calibro spense la vita e i sogni del 39enne reverendo battista Martin Luther King Jr.A sparare fu un criminale comune di dieci mesi più anziano della sua vittima, James Earl Ray, evaso un anno prima dal penitenziario statale del Missouri e catturato due mesi dopo all'aeroporto ...

Usa - la nipote di Martin Luther King : 'sogno un mondo senza armi' : ... La nipote di Martin Luther King, 9 anni, è salita sul palco della marcia in corso a Washington per il controllo delle armi ed emulando il nonno ha detto di avere anche lei un sogno: 'Un mondo senza ...

LIVE Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Arianna Fontana e Martina Valcepina - 500 metri per un sogno : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare per lo Short track alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. E’ il giorno dei 500 metri femminili e dunque tornano sul ghiaccio Arianna Fontana e Martina Valcepina. La fantastica coppia dello Short track italiano va caccia della medaglia, ma sarà una battaglia senza esclusione di colpi fin dai quarti di finale. L’attesa è veramente ...