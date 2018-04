Il Segreto Anticipazioni 4 aprile | Prudencio confessa tutto? Donna Francisca furiosa

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 9-14 aprile 2018 : Aquilino inganna Hernando! Bacio appassionato tra Saul e Julieta! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 9 aprile a sabato 14 aprile 2018: Aquilino ha in pugno Hernando! Julieta e Saul si baciano! Fe umiliata! Anticipazioni Il Segreto: Aquilino aiuta Hernando per piegarlo ai suoi voleri! Tra Marcela e Beatriz è ancora scontro! Prudencio si sente responsabile della morte di Ana, mentre Fe è pronta ad accettare una proposta di lavoro ed a lasciare la Casona! Ricatti, ...

Il Segreto : SAUL sceglie di stare con JULIETA e… [Anticipazioni] : Clamorosa novità in arrivo nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: come abbiamo già avuto occasione di anticipare, il povero SAUL Ortega (Ruben Bernal) si troverà a dover scegliere se stare al fianco di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) o in quello dell’amata JULIETA Uriarte (Claudia Galan); tutto avrà inizio quando il nostro protagonista assumerà Graciano Larraz (Fran Cantos) e i suoi operai per far sì che il progetto di ...

Il Segreto Anticipazioni : incontri clandestini tra Beatriz e Aquilino : Anticipazione Il Segreto: Beatriz fa l’amore con Aquilino Nelle prossime puntate de Il Segreto, iniziano deli incontri clandestini tra Beatriz e Aquilino. La giovane Dos Casas comprende che ormai Matias ha scelto di essere fedele a Marcela. La sofferenza di Beatriz per questo amore impossibile la porta ad avvicinarsi sempre di più al socio di […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: incontri clandestini tra Beatriz e Aquilino ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : NICOLAS fugge da Puente Viejo con JUANITA! : Nei recenti episodi spagnoli de Il Segreto, i telespettatori hanno dovuto salutare NICOLAS Ortuño (Alejandro Siguenza) e la piccola Juanita (Chloe Lazaro): se ci avete letto in precedenza, sapete già che il fotografo ha infatti assassinato Dos Caras, lo psicopatico che ha posto fine all’esistenza dell’amata moglie Mariana Castañeda (Carlota Barò). Questo, neanche a dirlo, ha creato una serie di nuovi sviluppi nelle storie ambientate ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 9 al 14 aprile 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 9 a sabato 14 aprile 2018: Herminia racconta ad Adela di aver visto Julieta nella casa andata a fuoco e questo tranquillizza Consuelo che, conoscendo bene sua nipote, è sicura che presto tornerà da lei. Beatriz, dopo aver parlato con Emilia e dopo il rimprovero di Camila, teme una dura punizione da parte di Hernando per i pettegolezzi sulla sua amicizia con Aquilino, ma Hernando è troppo ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : una corsa contro il tempo : anticipazioni Il Segreto, episodi spagnoli: Nicolas è salvo Stasera la puntata serale de Il Segreto non andrà in onda essendo lunedì di Pasquetta. Le puntate pomeridiane riprenderanno a partire da domani fino a sabato. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Nicolas riuscirà a salvarsi in extremis grazie a Emilia e Alfonso. L’uomo è finito in carcere dopo aver ucciso Dos Caras, l’assassino della sua amata Mariana. ...

Il Segreto - anticipazioni : Julieta sconvolta per la morte di Ana : Il Segreto A Puente Viejo si è consumata un’altra tragedia, durissima, che ha colpito la nuova protagonista Julieta rendendola sempre più somigliante alla fu Pepa: sua figlia, la piccola Ana, è morta nell’incendio causato da Prudencio e Donna Francisca, ed ora Julieta è sopraffatta dalla disperazione. A seguire le anticipazioni complete di tutte le puntate de Il Segreto che andranno in onda questa settimana: la telenovela oggi non ...

Il Segreto le anticipazioni ultima metà di aprile : Julieta vuole denunciare Saul Video : Ne #Il Segreto di fine aprile i fan della #Soap assisteranno a tanti colpi di scena. Ecco in dettaglio cosa vedranno nelle puntate di fine mese ed agli inizi di maggio, in cui tra le tante cose che accadranno, Francisca si scontrera' con Julieta Uriarte. La relazione con Saul comincia a traballare, perché la ragazza pensa che il giovane sia il colpevole della morte di Ana. Julieta vuole denunciare Saul I dipendenti di Francisca sono impegnati in ...

IL Segreto/ Oggi 2 aprile la telenovela non va in onda : anticipazioni puntate settimanali : anticipazioni Il SEGRETO, puntate settimanali dal 3 al 6 aprile: Ana, la figlia di Julieta, è morta a causa dell'incendio appiccato da Prudencio. La disperazione regna a Puente Viejo...(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 00:05:00 GMT)

Il Segreto Anticipazioni : cosa accadrà nella prima settimana di aprile : La drammatica morte di Ana causata dal rovinoso incendio appiccato da Prudencio sconvolgerà tutti gli abitanti di Puente Viejo.

Il Segreto - Prudencio tormentato dalla morte di Ana : anticipazioni da martedì 3 a venerdì 6 aprile : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da martedì 3 aprile a venerdì 6 aprile alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Julieta portavoce del popolo Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di ...

Anticipazioni Il Segreto : ULPIANO punta una pistola contro CARMELO : Momenti di forte tensione in arrivo nelle puntate italiane de Il Segreto: come abbiamo segnalato in alcuni dei nostri post precedenti, Francisca Montenegro (Maria Bouzas) rivelerà al giovane ULPIANO Talavera (Javier Villalba) che CARMELO Leal (Raul Peña) è l’assassino del padre Leonidas (Manolo Santos); tutto ciò ovviamente genererà delle situazioni al cardiopalma che non mancheranno di tenere col fiato sospeso i telespettatori delle ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 3 e mercoledì 4 aprile 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 3 e mercoledì 4 aprile 2018: Tutta Puente Viejo è estremamente turbata per l’incendio al villaggio e per la morte della piccola Ana… La povera Julieta è distrutta dal dolore, invece Prudencio – che ha appiccato l’incendio – è pieno di sensi di colpa… Donna Francisca teme che Prudencio alla fine confesserà il suo ruolo nella storia dell’incendio delle case dei ...