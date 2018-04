Il salvataggio delle banche ci costa 6 | 3 miliardi di euro

Il salvataggio delle banche venete zavorra i conti : il deficit sale di 4 - 7 miliardi : I conti pubblici italiani non restano indenni al salvataggio delle banche venete . La maxi-liquidazione di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, decisa dal governo Gentiloni lo scorso giugno per evitare il fallimento dei due istituti e il tracollo del territorio circostante, pesa sul debito pubblico, come previsto, ma anche sul deficit , tanto da poter prevedere un possibile rialzo delle stime più che positive arrivate dall'Istat all'inizio ...

Padoan candidato nel collegio di Siena. La proposta di Renzi per rivendicare il salvataggio delle banche nella città simbolo : "Ho proposto al ministro Pier Carlo Padoan di candidarsi in Toscana, nel collegio di Siena". Lo ha detto Matteo Renzi, segretario del Partito democratico, a Controradio. "Il Pd deve mostrarsi una squadra forte, autorevole, credibile" e il ministro Padoan "è stato un punto di riferimento in questi anni. Con lui abbiamo affrontato la questione delle grandi crisi bancarie in una dimensione molto innovativa" e abbiamo salvato "non le banche, ...