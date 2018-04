Il Salone del risparmio scalda i motori per l' edizione 2018 che parte il 10 aprile

VO - il Salone dell'usato : cronaca di un successo" : Non conosce crisi il mercato dell'usato. In Italia vale quasi tre milioni di unità l'anno, che in termini numerici significa circa il 50 per cento in più delle vendite del nuovo. Un mercato che ha ...

Schüco Italia al FuoriSalone con due iniziative che anticipano l’abitare del futuro : Con l’obiettivo di approfondire il legame tra progettazione e nuove forme dell’abitare, dal 17 al 22 aprile Schüco Italia, player di riferimento nel mercato di porte, finestre e facciate in alluminio, prenderà parte al Fuorisalone 2018. Due sono le iniziative con le quali animerà la Design Week: Tram-way to the Future, ciclo di conferenze itineranti organizzate da Progetto CMR all’interno di un tram storico ATM degli anni Venti, e aVOID powered ...

Un Salone e tante vetrate Così è la scuola del futuro : ... dunque: in caso di emergenza i vigili del fuoco possono accedervi con l'autopompa da via Volta nel corridoio tra il palazzetto dello sport e la piastra polivalente. Il giardino esterno sarà molto ...

MADRA : in tanti al Salone dei Mosaici per la presentazione del libro Ravennagricola : ... con la presentazione del libro Ravennagricola che ripercorre le vicende di un settore importantissimo dell'economia, e con la mostra mercato MADRA che è un esempio di successo di un'agricoltura ...

Salone del Mobile 2018 - Badgley Mischka protagonisti con il glamour hollywoodiano : Badgley Mischka è venduto nei negozi più prestigiosi del mondo tra cui Bergdorf Goodman, Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, Harrods e Harvey Nichols oltre alla boutique monomarca di Badgley Mischka a ...

Università : a Palermo arriva il Salone dello Studente - attesi 10mila ragazzi : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - Approda per la prima volta a Palermo 'Campus Orienta! Il Salone dello Studente', la manifestazione itinerante organizzata da Class Editori e dedicata all'orientamento post diploma. Oltre diecimila gli studenti attesi alla due giorni, il 27 e 28 marzo, dalle 9 alle 14,

Poste : al via Milanofil 2018 - il Salone del francobollo - ma non solo - : Si parlerà anche di scienza con la Mostra di Astrofilatelia, animata dalla presenza di un astronauta, e di sport con la premiazione della prima edizione del concorso per il più bel francobollo ...

Radio 24 al Salone del Risparmio : https://www.SalonedelRisparmio.com/conferences R adio24 è in diretta dal Salone del Riparmio con la seguente programmazione: Martedì 10 aprile Due di denari, ore 11.00 Focus economia, ore 17.00 ...

Oltre cento eventi in uno al Salone Nazionale delle Sagre di Ferrara : Gusto, conoscenza e buona tavola, con Oltre cento Sagre provenienti da ogni angolo dello Stivale e più di 300.000 assaggi gratuiti di specialità enogastronomiche: il 14 e il 15 aprile i padiglioni della Fiera di Ferrara torneranno a riempirsi dei profumi e dei sapori delle tradizioni culinarie di tutta Italia grazie al Misen, il Salone Nazionale delle Sagre. Un evento unico – organizzato da Ferrara Fiere Congressi e dall’Associazione ...

Salone del Mobile : esperienza mozzafiato alla kermesse per celebrare il concetto di armoniosa individualità : Sarà possibile visitare il Lexus Design Event presso il nuovo spazio le Cavallerizze, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Il museo è il risultato di un importante ...

MADRA torna domenica 25 marzo nelle vie del centro e al Salone dei Mosaici : ... con la presentazione del libro Ravennagricola che ripercorre le vicende di un settore importantissimo dell'economia, e con la mostra mercato MADRA che è un esempio di successo di un'agricoltura ...

Salone del Libro di Torino 2018 : la guida completa alla 31esima edizione : ... libertà o rivoluzione? Dove mi portano spiritualità e scienza? E le risposte stanno arrivando attraverso diverse forme espressive: testi, immagini, tracce audio e video. Il Poster ufficiale del ...

Industria 4.0 - il Salone del leasing al governo : "Serve continuità" : "Una sfida per consolidare un periodo veramente importante del settore, cresciuto a doppia cifra". E' questa l'idea da cui trae origine Lease 2018 , il primo Salone del leasing e del noleggio, ...

Industria 4.0 : dal Salone del leasing l’invito al governo - continuità/Adnkronos : Milano, 20 mar. (Adnkronos) – “Una sfida per consolidare un periodo veramente importante del settore, cresciuto a doppia cifra”. E’ questa l’idea da cui trae origine Lease 2018, il primo Salone del leasing e del noleggio, protagonista oggi e domani a Milano. “Il successo di adesione che sembra riscuotere è per noi una fonte di grande soddisfazione”, spiega Enrico Duranti, presidente Assilea al termine ...