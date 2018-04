Il riso del Sudest asiatico ha messo in crisi quello italiano Cosa sapere

Morta Monica Brenna - il ricordo della sorella Giulia : “Di lei mi rimarrà per sempre il sorriso” : Giulia Brenna ricorda a Fanpage.it la sorella Monica, in arte MonniB, la food blogger Morta a soli 48 anni per un male incurabile: "Lei credeva nelle seconde possibilità, sempre. Diceva sempre che quando si cade ci si rialza anche meglio di prima e lo faceva ogni volta, fino alla fine". Giovedì 5 aprile i funerali a Torino.Continua a leggere

Il padre di Beyoncé sulla lite tra Solange e Jay-Z in ascensore : “Tipico delle mie figlie - ho riso tanto” : Anche il padre di Beyoncé si è pronunciato sulla scazzottata rifilata da Solange a Jay-Z nell'ascensore di un hotel al Met Gala 2016, rimasta nell'immaginario pubblico come uno dei momenti di gossip più memorabili degli ultimi anni. Il video diffuso all'epoca da TMZ rivelò le tensioni interne alla famiglia Carter-Knowles e suscitò ironie e chiacchiericci senza fine intorno al motivo della lite (presumibilmente i tradimenti di lui ai danni di ...

John Harrison - il doodle di Google per l'inventore del cronometro marino : Google dedica oggi il suo doodle a John Harrison , orologiaio e inventore inglese, per i 325 anni dalla sua nascita, avvenuta il 3 aprile 1693 a Foulby, nello Yorkshire. La sua maggiore invenzione fu,...

Sanità - l’Iss : “Italia premiata in Ue per la gestione della risorsa sangue” : L’Italia è capofila in Europa nella gestione della risorsa sangue del paziente prima, durante e dopo gli interventi chirurgici maggiori, il cosiddetto ‘Patient Blood Management’ (Pbm) che può salvare migliaia di vite. Con questa motivazione – sottolinea l’Istituto superiore di Sanità – il nostro Paese è stato premiato al Global Symposium Patient Blood Management che si è appena tenuto a Francoforte. ...

Morta Monica Brenna - la blogger della cucina approdata in tv : “Il suo sorriso ci mancherà” : Monica Brenna, in arte MonniB, è Morta a 48 anni per un male incurabile. Famosa blogger culinaria, è diventata negli anni scorsi volto noto anche di Rete 4 e Gambero Rosso Channel, dove presentava le sue ricette fantasiose. "Abbiamo passato anni di belle collaborazioni, ci mancherai".Continua a leggere

Chi era John Harrison - l’inventore del primo cronometro marino : (Foto: google.com) Nato il 3 aprile del 1693 nello Yorkshire (Gran Bretagna), John Harrisson è stato un orologiaio ma soprattutto un inventore caparbio, che ci ha lasciato in eredità il primo cronometro per calcolare la longitudine marina. Un’invenzione che sembrava impossibile e persino assurda. Impresa che è riuscito a compiere da autodidatta, partecipando a una gara indetta dal parlamento inglese. Fino al ‘700 per i marinai ...

John Harrison e il calcolo della longitudine : L'inventore del cronometro marino che rivoluzionò e rese più sicura la navigazione in alto mare nacque oggi, 325 anni fa The post John Harrison e il calcolo della longitudine appeared first on Il Post.