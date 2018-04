Il rischio che si aggravi il giudizio Ue

Il dirottamento che rischiò di far precipitare Israele : Matteo Ghidoni da Los Angeles Il dirottamento del volo Air France 139 da Tel Aviv a Parigi, realmente avvenuto il 27 giugno 1976, era già stato portato sugli schermi in passato, per ben tre volte, ma ...

Vivendi ora a rischio take-over Bollorè si gioca tutto con Tim Perché il bretone è finito nell'angolo : Dopo l’accordo, a sorpresa, tra Mediaset e Sky sui contenuti che potrà trasformarsi entro fine anno in un’alleanza strategica con la cessione delle attività di pay-tv del gruppo italiano a quello di Rupert Murdoch, Vincent Bolloré deve uscire dall’angolo in cui si è infilato da 15 mesi e fare leva su Telecom Italia per rilanciare il suo progetto di “anti Netflix” del Sud Europa, ...

Eurocontrol - guasto al pc che gestisce i voli europei : “A rischio la regolarità del 50% dei viaggi. Problemi fino a sera” : Un guasto ai computer sta mettendo a rischio la regolarità del 50% dei voli europei. Eurocontrol, l’ente continentale per il controllo del traffico aereo, ha annunciato sul proprio profilo Twitter che “c’è stato un guasto del Enhanced Tactical Flow Management System” e si ipotizza una “riduzione della capacità del network europeo di circa il 10 per cento”. Il problema, spiega l’Eurocontrol, “è stato ...

La notte della navicella : la stazione spaziale cinese in rotta verso Terra - 'a rischio anche la Campania' : Di fatto, ci sono quattro finestre temporali, nel giro che sta compiendo il satellite intorno al mondo, che possono interessare l'Italia. 'La prima opportunità di rientro - spiega Borrelli - va tra ...

Ttip - il rischio di un accordo Usa-Eu è più forte che mai. E noi l’avevamo detto : di Monica Di Sisto* Per tutti quelli che “Trump ha seppellito il Ttip” ma anche “Trump è un protezionista per questo è contro il Ttip”, è un po’ seccante però dobbiamo rispondere: “non è così, ve lo abbiamo detto e ridetto”. Le trattative commerciali tra Unione europea e Stati Uniti non si sono mai interrotte, ma oggi sono vive più che mai. Il ministro al commercio statunitense Wilbur Ross ha, infatti, sottolineato in un’intervista ...

Il caffè potrebbe causare il cancro : obbligo del rischio in etichetta : Il caffè potenzialmente dannoso come il fumo. Il pericolo sarebbe nell'acrilammide, una sostanza cancerogena che si genera durante il processo della torrefazione ad alte temperature del caffè. I produttori, da parte loro, sostenendo che sarebbe impossibile eliminare questo particolare passaggio, poiché la sua eliminazione, intaccherebbe inevitabilmente il suo caratteristico aroma e sapore. caffè cancerogeno: etichette sulle confezioni come sulle ...

METEO sino al 13 Aprile : PERTURBAZIONI e rischio violenti temporali - ma anche CALDO : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com PROBABILE EVOLUZIONE METEO 7-13 Aprile La seconda settimana di Aprile dovrebbe proporci condizioni METEO primaverili e per primaverili intendiamo un'alternanza tra fasi di ...

Isola - Paola Di Benedetto e l'amore con Francesco Monte : 'Corro il rischio. I suoi occhi dicono che per Cecilia Rodriguez non prova niente' : MILANO - 'Non mi sento ancora di dire che sono innamorata di lui, ma da come stanno andando le cose c'è seriamente il rischio che io possa innamorarmi'. Dopo il fidanzamento a seguito della ...