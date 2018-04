Il Real di CR7 strapazza la Juve | oggi la Roma sfida Messi

Juventus-Real Madrid 0-1 in diretta : risultato LIVE. Intervallo : decide CR7 : Juventus-Real Madrid 0-1 LIVE 3' Ronaldo TABELLINO Juventus , 4-4-2, : Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Douglas Costa, Khedira, Bentancur, Alex Sandro; Dybala, Higuain. All. Allegri ...

JUVENTUS SI QUALIFICA SE.../ Real Madrid - Champions : gol di CR7 - semifinale lontana : E' ancora presto per analizzare i risultati che la JUVENTUS ha a disposizione per QUALIFICArsi alla semifinale di Champions League, ma si può "studiare" la strategia per l'andata dei quarti

HIGUAIN - JUVENTUS-Real MADRID/ Il papà di Gonzalo all'attacco : 'Non piaceva a Florentino Perez. Lui come CR7' : HIGUAIN, JUVENTUS-REAL MADRID: il papà di Gonzalo accende la sfida di Champions League con delle dichiarazioni al vetriolo contro Florentino Perez.

Juventus-Real Madrid - Buffon a Marca : 'Qualificazione al 50%. CR7? Ha l'istinto assassino' : Penso che il Real sia la migliore squadra del mondo: vincere tre Champions negli ultimi quattro anni dice tutto", ha proseguito Buffon. "Nessuna squadra è invincibile, ma è sicuramente complicato ...

Champions - Messi e CR7 sulla strada delle italiane : la Juve pesca il Real Madrid - la Roma il Barcellona : Alla fine l'urna è stata malevola per entrambe le italiane: Andriy Shevchenko, ambasciatore della finale di Kiev, ha pescato le peggiori avversarie possibili del lotto. La Juventus ha...

Real Madrid-PSG - CR7 protagonista : un 'galactico' al Parco dei Principi : Due società, dalla potenza economica sconfinata, si sono scontrate agli ottavi di finale di Champions League: si tratta di Real Madrid e Paris Saint Germain (le cui rose valgono rispettivamente ottocentocinquanta e settecentocinquantasei milioni di euro), che si sono sfidati in centottanta minuti di grande calcio tra il Santiago Bernabeu ed il Parco dei Principi. Hanno trionfato i "blancos" con un sonoro 2-4 complessivo (3-1 all'andata e 2-1 al ...

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score : il solito CR7 fa volare il Real! (ritorno ottavi) : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE Diretta gol live score, le partite di ritorno degli ottavi. Si comincia oggi con liverpool Porto e Psg Real Madrid (6 marzo)

Real Madrid-Alaves 4-0 : 300 volte CR7 in Liga - Bale e Benzema. È tornata la BBC. GOL E HIGHLIGHTS : Real Madrid-Alaves 4-0 44' e 61' Ronaldo, 46' Bale, 89' Benzema rig. Pratica Alaves chiusa, il Real è ufficialmente tornato. Dopo la vittoria infrasettimanale con il Leganes, ecco altri tre punti con ...

La carica dei 101! E' record per Ronaldo : Perez - sicuro che il Real può rinunciare a CR7? : Con la doppietta contro il Psg, il portoghese ha firmato un altro record: mai nessuno in tripla cifra in Champions con la stessa maglia

Rabiot e CR7 : Real-PSG 1-1 al 45' : Grande calcio al Bernabeu nella seconda serata degli ottavi di finale di Champions League . Real e Paris Saint Germain chiudono il primo tempo sull'1-1. Ospiti in vantaggio con Rabiot, a cui risponde ...

Fari su Real-Psg : 'Dani Alves è in difficolta. E ora c'è CR7' : TORINO - Real Madrid-Psg è una delle sfide più suggestive degli ottavi di finale della Champions League e, nonostante il momento difficile dei campioni d' Europa e del mondo in carica che arrancano nella Liga e sono stati fatti fuori dal Leganés ai quarti di ' Copa del Rey ' , in Francia sono convinti che i 'blancos' di Zinedine Zidane possano comunque far male ai ...

Real : CR7 si dà al football americano : Real: CR7 si dà al football americano Dal calcio al football americano. Cristiano Ronaldo sveste i panni di fuoriclasse del pallone mondiale e indossa quelli di running back. Maglia numero 7 sulle spalle (quale altro numero, sennò), il campione portoghese ha girato uno spot per una multinazionale olandese che si occupa di telecomunicazioni e mezzi […] L'articolo Real: CR7 si dà al football americano sembra essere il primo su NewsGo.