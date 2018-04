Il patto di Governo “sulla pelle dei migranti” | Lega e M5s preparano la svolta

Il patto Di Maio-Salvini per il governo di 'tanti' : Sono veloci, giovani. Hanno molta dimestichezza con i social che inondano di messaggi ora rassicuranti ora arrabbiati. Soprattutto si parlano di continuo via whatsapp senza doversi incontrare o dover ...

Parte il gioco dei veti. Di Maio : patto di governo con Lega - ma senza Berlusconi - o Pd - ma senza Renzi - . Tutti rispondono no : Alla vigilia dell'avvio delle consultazioni al Quirinale un'apertura che esclude però qualsiasi alleanza con Forza Italia - Al conto alla rovescia per l'avvio delle consultazioni al Quirinale , domani ...

Di Maio a assemblea M5S : come in Germania patto di governo scritto : Roma, 3 apr. , askanews, 'Faremo ciò che abbiamo detto in campagna elettorale: proporremo un contratto di governo come si fa in Germania, si fa ciò che c'è scritto, quello che non c'è scritto non si ...

Elezioni - Scanzi a Mieli : “Governo Di Maio-Salvini? Dura un anno”. “No - cinque. Come patto tra Berlinguer e Moro” : Vivace botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e l’ex direttore de Il Corriere della Sera, Paolo Mieli, sulla Durata della prossima legislatura. Secondo Mieli, il futuro governo durerà 5 anni, se non 10 in caso di riforma costituzionale: “Conviene sia a Di Maio, sia a Salvini. Il rapporto tra i due è Come quello di unità nazionale tra Berlinguer e Moro, negli anni ’70. ...

Di Maio e Salvini - prove di patto per il governo con nodo premier : le consultazioni dopo Pasqua : Una scelta che ha anche un sapore elettorale perché porta a capo della Camera il volto storico del Movimento e preannuncia quella rivoluzione nei costi della politica promessa da tempo. Niente, ...

Lega-M5S - patto per il governo : ma Berlusconi prepara la trappola : «E ora andiamo al governo!». L'accordo sulle presidenze delle Camere tra M5S e centrodestra, spinge al brindisi il deputato azzurro di vecchia scuola. La tattica ricomposizione del...

Intesa centrodestra-M5S : Casellati al Senato - Fico alla Camera. «Ma non è un patto per il governo» : All'indomani dello strappo con cui Salvini ha votato Bernini alla presidenza del Senato spiazzando Berlusconi che puntava su Romani il centrodestra al completo si riunisce a Palazzo Grazioli e...

Governo - Maroni : “Lega-M5S? Missione impossibile per il forte impatto sulle coalizioni locali” : Un Governo Lega-M5S non s’ha da fare. Parola di Roberto Maroni che invita gli esponenti del Carroccio a riflettere sulle potenziali ripercussioni negative sul proprio elettorato di un’intesa con i pentastellati. È una “Missione impossibile un Governo insieme. Intanto per incompatibilità dei programmi, ma anche per le conseguenze che avrebbe per la coalizione di centrodestra. Vedo davvero impossibile un Governo Lega-Movimento 5 ...

Sergio Mattarella - l'indiscrezione : sì a un governo Lega-M5s - a patto che non si ritorni alle urne a ottobre : Le evidenze degli ultimi giorni, o meglio delle ultime ore, parlano chiaro: un governo Lega-M5s sembra possibile. Nette le aperture reciproche. Aperture di cui, stando a un retroscena de La Stampa , ...

Governo - Salvini apre a Di Maio/ patto M5s-Lega ma solo su nuove elezioni : ira Berlusconi e Meloni : Governo, Salvini apre a Di Maio: Patto M5s-Lega ma solo per nuove elezioni a breve. Veto Mattarella, ira di Berlusconi e Meloni che non vogliono i Cinque Stelle in accordo(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 10:57:00 GMT)

Governo - Salvini chiama Di Maio/ patto Lega-M5s - Camera ai grillini : il Pd ‘spera’ in Berlusconi : Salvini chiama Di Maio su Camere e nomine: primo contatto e possibile piano su Governo M5s-Lega per nuova legge elettorale e subito nuove elezioni. il Pd spera in Berlusconi.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 12:55:00 GMT)

Governo Lega-M5s - Tajani : “Ipotesi non esiste - c’è un patto scritto che i deputati leghisti non possono tradire” : “Non esiste l’ipotesi di un Governo Lega – Movimento 5 stelle perché moltissimi deputati della Lega sono stati eletti anche con i voti di Forza Italia, di Fratelli d’Italia e di Noi per l’Italia e quindi hanno un vincolo anche verso questi elettori”. Così il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, sullo scenario politico italiano L'articolo Governo Lega-M5s, Tajani: “Ipotesi non esiste, ...