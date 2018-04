Il Paese dei troppi campanili scorda sempre la Valle d' Aosta

Stintino - Sardegna/ Il Paese celebre per la spiaggia della Pelosa (Il Borgo dei Borghi 2018) : Sarà Stintino a rappresentare la Sardegna per l’edizione “Il Borgo dei Borghi 2018”, la sfida tra i comuni più belli d’Italia promossa dalla trasmissione “Kilimangiaro”.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 13:00:00 GMT)

Altomonte - Calabria/ Il Paese decantato da Plinio per i suoi vini Balbini (Il Borgo dei Borghi 2018) : Altomonte, in provincia di Cosenza, è uno dei comuni finalisti del concorso “Il Borgo dei Borghi 2018”, lanciato dal programma “Kilimangiaro”.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 11:26:00 GMT)

Tursi - Basilicata/ Il Paese dei calanchi e di Albino Pierro (Il borgo dei borghi 2018) : È Tursi a rappresentare la Basilicata per l’edizione “Il borgo dei borghi 2018”, la sfida tra i comuni più belli d’Italia promossa dalla trasmissione “Kilimangiaro” su Rai 3.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 11:26:00 GMT)

Diffamazione - Grillo testimone contro ex attivista Terra dei fuochi : “Il M5s nato per cambiare il Paese - non lucrare” : “Il Movimento 5 Stelle è nato per cambiare e migliorare il paese, non per lucrare. Ed io e Casaleggio ci abbiamo rimesso”. In un’aula minuscola del Tribunale di Napoli Nord, stamane Beppe Grillo ha deposto al processo per Diffamazione nato da una querela di Gianroberto Casaleggio e della Casaleggio Associati nei confronti dell’attivista della Terra dei fuochi Angelo Ferrillo, accusato di aver postato sui social network nell’ottobre 2014 commenti ...

Salvini ascolta le sirene dei 5 Stelle. Tajani : 'Forza Italia decisiva per stabilità del Paese' : Il leader pentastellato apre a Luigi Di Maio sulla necessità di far ripartire il Parlamento al più presto. Poi, qauanto ad un'ipotetica alleanza di governo, afferma: 'Nulla è irrealizzabile' -

Bocconi avvelenati : il caso di Iseo - il Paese dei cani ammazzati : Sul web e sui giornali si leggono spesso notizie riguardo cani morti avvelenati. L’ultima arriva da Iseo (BS), dove è stata avvelenata una cagnolina circa quindici giorni fa. A colpire è l’indignazione dei cittadini, i quali hanno appeso dei cartelli con scritto “Iseo, il paese dei cani ammazzati”. Questa azione di estremizzazione è data dai numerosi episodi di morte per avvelenamento. I cittadini sono stanchi di queste immoralità ...

CODACONS * DAZI : SI PREANNUNCIANO RINCARI DEI PREZZI IN MOLTISSIMI SETTORI ED EFFETTI NEGATIVI PER ECONOMIA E LAVORO NEL NOSTRO Paese - : La guerra dei DAZI che sta per scoppiare tra Stati Uniti ed Europea rischia di determinare una pesante stangata a carico delle famiglie italiane. Lo afferma il CODACONS, commentando le nuove politiche ...

“La decisione della mamma”. Strage di Latina : le parole del parroco del Paese. Dopo lo strazio dei funerali di Alessia e Martina parla don Livio : Palloncini bianchi e rosa per l’ultimo saluto a Martina e Alessia Capasso, 14 e 8 anni, le bambine uccise dal padre, il carabiniere Luigi Capasso, a Cisterna di Latina lo scorso 28 febbraio. La donna ha saputo solo ieri della morte delle sue piccole. Non ricordava nulla. Né di essere stata ferita del marito, né dell’uccisione delle figlie. Antonietta Gargiulo, intubata, respira autonomamente ma non è ancora in grado di ...

Vernante - Piccolo festival del libro illustrato nel Paese dei murales di Pinocchio : Tante le proposte per grandi e piccini: laboratori, workshop, passeggiate disegnate, mostra degli illustratori ospiti e alcuni eventi collaterali quali concerti, spettacoli teatrali e una mostra ...

«Bar dei preti» - qui batte il cuore del Paese : Consistono in un campo da calcio a sette con spogliatoi e tribune; c'è una piattaforma polivalente che serve anche per gli spettacoli e i giochi durante il Grest». Accennava, prima, alle serate ...

Nel camper di Alessandro Di Battista a Laterina - Paese di Maria Elena Boschi - ultimo dei 42 comizi del tour : "Andrea, vai con la musica". Il camper di Alessandro Di Battista sta entrando nella piazzetta di Laterina, ultima di 42 tappe di un tour che lo ha portato in giro per l'Italia. Ogni volta lo stesso rito: all'arrivo l'abitacolo si riempie dell'overture di Guerre Stellari. Un po' per caricarsi, ma ormai anche per scaramanzia.È stata l'altra campagna elettorale, quella con felponi, piogge e piccoli centri. Quella di piazza mentre Luigi Di ...

Il fascino della Neve a Roma : la Capitale diventa un grande “Paese dei Balocchi” - Parco degli Acquedotti preso d’assalto dai bambini [GALLERY] : 1/61 ...

Green Day : Billie Joe Armstrong verrà in Italia a visitare il Paese d’origine dei suoi trisnonni : Ritorno alle origini per Billie Joe Armstrong, il mitico frontman dei Green Day. [arc id=”12733800-4b93-11e4-bd9d-a4badb20dab5″] Dopo aver pubblicato un post su Instagram nel quale dichiarava apertamente di voler tornare in Italia sulle orme delle sue origini, Billie Joe ha ricevuto ufficialmente un invito molto importante. Il cantante e musicista verrà in Italia prossimamente per visitare Viggiano, piccolo paese in provincia di ...