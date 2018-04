Il mondo ai piedi di Ronaldo

Il mondo ai piedi di Cristiano Ronaldo : 'Monumental' : Roma, 4 apr. , askanews, Il mondo ai piedi di Cristiano Ronaldo. L'immagine del suo gol in rovesciata contro la Juventus nell'andata dei quarti di finale di Champions League campeggia nelle prime pagine di tutti i giornali ...

mondonico - Cabrini : “è stato un pò il nostro best - andato via in punta di piedi” : “Il mio ricordo di Mondonico? Ho un bellissimo ricordo di Mondonico. Ho iniziato a giocare a calcio nella Cremonese e con lui ho fatto due anni meravigliosi insieme. Il Mondo ha lasciato tantissimo al calcio, a prescindere dai successi come allenatore è stato un grande talento, anche se certe volte inespresso. Il suo genio e la sua sregolatezza hanno fatto di lui un giocatore atipico ma molto importante. Se lo vogliamo paragonare a ...

Snowboard - Coppa del mondo Quebec City 2018 : nel big air Emil Zulian si ferma ai piedi del podio : Stava per chiudersi col botto la stagione dello Snowboard italiano, nella specialità park & pipe: nell’ultima gara del big air stagionale Emil Zulian ha sfiorato, mancandolo per soli 75 centesimi di punto, il podio a Quebec City, centrando comunque un ottimo quarto posto. Al sesto posto invece si è classificato l’altro azzurro in gara, Nicola Liviero. Ad imporsi nella gara maschile è stato il canadese Max Parrot, con il punteggio ...

Scherma - Coppa del mondo 2018 : Cassarà secondo e Rosatelli terzo ad Anaheim. Fiorettiste ai piedi del podio : L’Italia sfiora la vittoria nel Grand Prix di fioretto ad Anaheim. Sulle pedane americane è il padrone di casa Race Imboden a salire sul gradino più alto del podio, con lo statunitense che ha sconfitto in finale Andrea Cassarà ed in precedenza aveva interrotto in semifinale il cammino di Damiano Rosatelli. Entrambi finiti ko con il punteggio di 15-10. Un secondo ed un terzo posto, dunque, per la squadra maschile in un Grand Prix ...

Juventus - Dybala è tornato : il mondo ai piedi della 'Joya' : Quattro perle assolute che hanno riportato Dybala alla ribalta in Italia e nel resto del mondo, dove ora è uno dei protagonisti più attesi in vista della fase decisiva della Champions e anche per il ...

Christian commuove il mondo : 4000 km a piedi per amore - beneficenza e rinascita : Il Natale 2015 avrebbe dovuto rappresentare per Marta Lazzarin e per il suo compagno Christian Cappello l’ultimo anno in due, dopo 15 anni d’amore intenso. La coppia aspettava con trepidazinoe l’arrivo del primogenito Leonardo ma il destino, crudele e spietato, si è portato via Marta, stroncata da un’embolia al settimo mese di gravidanza e così anche il piccolo che aveva in grembo. “Girerò l’Italia a piedi, con Marta per mano e Leonardo sulle ...

Scherma - Coppa del mondo 2018 : a Vancouver vince Bogdan Nikishin. Gabriele Cimini ai piedi del podio : L’ucraino Bogdan Nikishin vince la tappa della Coppa del Mondo di spada maschile a Vancouver. Il 37enne di Dnipro si è imposto in finale sul francese Daniel Jerent con il punteggio di 15-13. Sul podio ci salgono anche l’altro transalpino Yannick Borel e il ceco Pavel Pitra, rispettivamente sconfitti in semifinale da Nikishin per 15-11 e d Jerent per 15-9. Si ferma ai piedi del podio il cammino di Gabriele Cimini, che si conferma lo spadista ...

Scherma - Coppa del mondo Barcellona 2018 : Rossella Fiamingo si ferma ai piedi del podio - prima vittoria in carriera per la cinese Zhu Mingye : Sfuma anche a Barcellona il podio per le spadiste azzurre nella Coppa del Mondo. Infatti sulle pedane spagnole la migliore italiana è Rossella Fiamingo , che nonostante una prestazione decisamente più brillante delle precedenti, non riesce comunque a ritrovare il podio e ...

Il mondo sotto ai miei piedi - un'avventura emozionante : Per i bambini ogni angolo del Pianeta nasconde scoperte affascinanti, anche sotto ai nostri piedi. Ecco un libro che dà le prime nozioni di base.

Scherma - Coppa del mondo 2018 : ad Algeri fiorettiste ai piedi del podio. Vince la Russia : Dopo la fantastica doppietta azzurra firmata da Alice Volpi ed Erica Cipressa nella prova individuale di ieri, la squadra di fioretto femminile ha chiuso al quarto posto la prova di Coppa del Mondo ad Algeri. Il successo è andato alla Russia che ha sconfitto in finale la Francia. Il quartetto formato da Alice Volpi, Camilla Mancini, Francesca Palumbo e Valentina De Costanzo si ferma dunque ai piedi del podio. Le azzurre sono state sconfitte in ...