Il marchio Fiat sacrificato sull’«altare dei conti»

Fca - marchionne : 'Non venderemo mai il marchio Fiat. Coreani interessati a tutto ma mai parlato con loro' : GINEVRA - Fiat non è un marchio da spendere in tutto il mondo come Jeep ma Fca non ha alcuna intenzione di venderlo, a Coreani o cinesi che siano. Parola Sergio marchionne. A meno di due...

marchionne : 'Non venderemo mai il marchio Fiat' : Ginevra - Fca non venderà 'mai' il marchio Fiat . Lo ha affermato l'amministratore delegato del gruppo automobilistico, Sergio marchionne , rispondendo alle domande dei cronisti. 'I coreani sono ...

Per marchionne ‘Fiat sarà meno importante in Europa’. Ma non parlate di funerale : di Carblogger “Fiat sarà meno importante in Europa”, resteranno soltanto la famiglia “500 e la Panda” di cui è attesa una nuova generazione entro il 2020. Sergio Marchionne l’ha detto nel modo più chiaro possibile al Salone di Ginevra: “Abbiamo bisogno di fare spazio ai marchi più potenti. Non sto uccidendo Fiat, credo che abbia un grande futuro in America Latina, e che in Europa possa contare sulla forza della 500. ...

Sergio marchionne - In Europa la Fiat lascerà spazio ad altri marchi : Se non abbiamo capito che lamministrazione Trump sta provando a correggere delle ingiustizie subite negli ultimi anni dagli Usa, non inquadriamo la questione dei dazi. Io non sono daccordo con questa politica, ma dobbiamo essere cauti e mantenere la mente fredda per dare il giudizio sulla questione. Così Sergio marchionne allincontro con la stampa internazionale al Salone di Ginevra. Avevamo dei potenziali investimenti in Canada e Messico, e ...

marchionne : 'Jeep diventerà più importante di Fiat' : ... ma pesano, eccome se pesano, esattamente come la conferma del benservito a Renzi , 'non è più lo stesso' , e il benvenuto ai nuovi poteri forti della politica , 'Di Maio e Salvini non li conosco ma ...

Sergio marchionne - In Europa la Fiat lascerà spazio ad altri marchi : "Per quanto riguarda la guida autonoma e l'elettrico", ha dichiarato oggi l'ad di fronte ai giornalisti di tutto il mondo, "siamo gli unici a non aver sbandierato annunci. Ora siamo convinti di aver ...

