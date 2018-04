Il Liverpool passeggia sul City di Guardiola | i Reds si impongono 3-0

ilgiornale

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Ildi Jurgen Klopp fa la sorpresa, e che sorpesa, al Manchesterdi Pepche esce da Anfield con le ossa rotte. I, infatti, hanno vinto con un netto 3-0 al termine di un match dominato nel primo tempo. Dell'ex Roma Salah, Oxlade-Chamberlain e Mané i gol che hanno permesso aldi ipotecare in maniera totalmente inaspettata le semifinali di Champions League. Brutta batosta per una delle grandi favorite alla vittoria finale che ora dovrà compiere l'impresa, martedì in casa all'Etihad Stadium, per non veder sfumare il sogno di poter vincere la prima Champions League della sua storia. Sogna invece ilche vede più vicino l'accesso al turno successivo e sogna di poter vincere la sua sesta coppa dei campioni nella sua storia.Ilcostruisce la sua vittoria con un grande primo tempo. Al 12' Salah porta in vantaggio igrazie a Salah che ...