Il laboratorio salva-pianeta arriva dai campi | la proposta agro-ecologica della Fao 

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Ilpermanentedai, al fine di realizzare tecniche di produzione agricola con meno chimica, minori emissioni di CO2 e ridotto uso di acqua. L’appello è lanciato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (Fao) in occasione del secondo Simposio internazionale di-ecologia, in corso da oggi a mercoledì con oltre 700 partecipanti tra Istituzioni, ricercatori e mondo produttivo. ”Occorre promuovere – ha chiesto il direttore generaleJosè Graziano da Silva – un cambiamento trasformativo nel modo in cui produciamo e consumiamo cibo. Dobbiamo proporre sistemi alimentari sostenibili che offrano cibo sano e nutriente, e servizi eco-sistemici resistenti al cambiamento climatico. E l’-ecologia – ha sottolineato – può offrire diversi contributi a ...