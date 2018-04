Il governo non aspetta Blitz per blindare Saipem

Caso dj Fabo - il governo non fa sconti : Milano, 4 aprile 2018 - Il Governo difenderà la norma del codice penale che vieta l'aiuto al suicidio . Nell'ultimo giorno utile si è costituito davanti alla Corte Costituzionale nel procedimento ...

Di Maio apre le danze - ma il veto su Berlusconi non piace a Salvini : governo lontano : La strada verso un Governo non è mai sembrata così in salita come nelle ultime ore. Una "minaccia spuntata"; un "tentativo di uscire dall'angolo per evitare il passo indietro cui sarà...

Di Maio apre le danze - ma il veto su Berlusconi non piace a Salvini : governo lontano : Una "minaccia spuntata"; un "tentativo di uscire dall'angolo per evitare il passo indietro cui sarà costretto". I vertici leghisti accolgono così l'uscita di Luigi Di Maio, che dai microfoni...

Roma, 3 apr. (AdnKronos) – "Sento parlare di Cottarelli, Cantone, Severino come possibili premier… Con tutto il rispetto ma sono persone che non hanno preso un voto… mi devono spiegare perchè sento tanti nomi che hanno preso zero voti e l'unico che si esclude è il mio che ho preso 11 milioni di voti". Lo ha detto Luigi Di Maio a Di Martedì.

Roma, 3 apr. (AdnKronos) – "Siamo a tanto così dal cambiare tutto: abbiamo un'occasione storica a portata di mano. Sento la responsabilità di non deludere le aspettative degli italiani che sono altissime, abbiamo la possibilità di farcela". Lo ha detto Luigi Di Maio a Di Martedi'.

governo - Gelmini (FI) : “Veto su Berlusconi? Di Maio dimostra scarsa cultura istituzionale - nostri voti non sono di serie B” : “Quando pone veti su Berlusconi il leader dei grillini Di Maio dimostra di avere scarsa cultura istituzionale: il presidente Berlusconi prende da decenni milioni di voti, e quelli che prende sono rispettabili come gli altri. Di Maio dimostra di non avere rispetto”. Lo ha detto Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla camera, commentando l’annuncio di Luigi Di Maio che ha detto di voler proporre a Lega e Pd un ...

E sul governo nel Pd si tenta il 'Renzicidio'. Marcucci blinda il no al M5s ma Martina e i non-renziani ottengono l'assemblea ad aprile : "Il Pd, coerentemente con le decisioni assunte in direzione, dirà al presidente Mattarella che non siamo disponibili ad alcun governo che abbia Di Maio o Salvini come premier. La proposta del leader 5 stelle è ovviamente irricevibile". Un minuto dopo le aperture di Luigi Di Maio ad un governo anche con il Pd, il capogruppo Dem a Palazzo Madama, il renziano Andrea Marcucci, si affretta a blindare la linea.Alla vigilia delle ...

governo - Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia) : “Alternativa a Salvini? Giorgetti non è un nome sbagliato” : Il neo eletto vice presidente del Senato Ignazio La Russa interviene a L’aria che tira (La7) sulle possibili mosse della Lega per il conferimento dell’incarico di Governo al Centrodestra: “Un mezzo passo indietro di Salvini è possibile, magari per proporre un altro nome della Lega come premier” L'articolo Governo, Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia): “Alternativa a Salvini? Giorgetti non è un ...

Tajani : senza Forza Italia non si fa il governo : Roma, 3 apr. , askanews, 'Forza Italia è Berlusconi. E senza Forza Italia non si fa alcun governo. Rappresentiamo il 14% degli elettori, abbiamo 170 parlamentari e siamo il primo gruppo del ...

governo - verso le consultazioni 48 ore per (non) decidere Ecco che cosa farà Mattarella : Ascolto e calma senza schemi preconcetti: saranno queste le doti che Sergio Mattarella mettera' in campo per le consultazioni, con l'obiettivo di tirare le somme e capire come procedere Segui su affaritaliani.it

Di Maio non molla : "Cinque Stelle al governo - niente ci fermerà" : Luigi Di Maio non ha nessuna intenzione di mollare, né di accettare il fatto di non aver ottenuto la maggioranza assoluta alle scorse elezioni."La sfida più importante che ci aspetta è formare un governo rispettando la volontà popolare", ha detto ieri su Facebook nei suoi auguri ai sostenitori, "Siamo la prima forza politica del Paese con oltre il 32% alle politiche di marzo e i sondaggi ci danno già oltre il 35%, se ci fermiamo un attimo a ...