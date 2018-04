Il direttore del progetto DTT : 'L'energia dalla fusione nucleare? Probabilmente nella seconda metà di questo secolo' : E nel mondo quali sono le nazioni che più si stanno impegnando e a che punto sono? La Germania, tanto per cambiare, è giunta ad ottimi risultati..... 'Come testimonia la partnership di ITER, che ...

Enrico Mentana nonno?/ Lo scoop di Chi smentito dal direttore del Tg La7 : "Lo sono a mia insaputa" : Enrico Mentana è diventato nonno? Il settimanale Chi lancia lo scoop con tanto di foto, ma il direttore del tg La7 smentisce la notizia sui social(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 17:30:00 GMT)

Enrico Mentana è diventato nonno? Il direttore del TgLa7 smentisce sui social : Enrico Mentana: “Nonno a mia insaputa! Magari fosse vero…” Enrico Mentana è diventato nonno. Anzi no. A smentire la notizia circolata è ora lo stesso Mentana sui social. Sul suo profilo Instagram il direttore del TgLa7 ha commentato così il presunto “colpaccio” che riguarda la sua vita privata: “Scoop di Chi, nonno a mia insaputa! […] L'articolo Enrico Mentana è diventato nonno? Il direttore del TgLa7 ...

direttore dell'FSB : la Turchia ha aiutato la Russia a sventare attacco terroristico - : Lo ha affermato il Direttore del servizio di sicurezza federale russo , FSB, Alexander Bortnikov durante la conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale. Ha osservato che alla fine dell'anno ...

“La verità sul mio viso”. Emilio Fede - la triste realtà. Dopo averlo rivisto in tv tutti a parlare di chirurgia plastica. Ma è l’ex direttore del Tg4 a raccontare tutto : “Ecco cosa sono costretto a fare” : sono giorni che non si parla d’altro: il re assoluto del trash dagli anni ’90 ad oggi, ladies and gentleman, Mr. Emilio Fede! Eh sì, perché Dopo la sua ultima apparizione a “Non E’ L’Arena” di Massimo Giletti, in molti si sono chiesti se fosse rifatto o meno e anche se la risposta sembra scontata, l’ex direttore del TG4 ha svelato una sua personale verità. Contattato da Il Fatto Quotidiano il giornalista ha svelato che: “La prendo con ...

Salvini ed Isoardi ad Ischia : parla il direttore dell'hotel : Solo, andava a pescare per rilassarsi. È quello che ha raccontato il direttore dell'Albergo della Regina a Lacco Ameno ad Ischia che ha ospitato Matteo Salvini e Elisa Isoardi . Intervistato dalla ...

E’ morto Arrigo Petacco - ex direttore della Nazione e divulgatore di storia. L’ultimo libro su Caporetto pochi mesi fa : E’ morto nella sua casa di Porto Venere (La Spezia) all’età di 89 anni Arrigo Petacco. Giornalista, saggista, storico e sceneggiatore italiano è stato tra l’altro direttore del quotidiano La Nazione di Firenze e del mensile Storia Illustrata. Il suo ultimo lavoro Caporetto, scritto insieme all’ex giornalista dell’Unità Marco Ferrari, è uscito pochi mesi fa. Lascia le figlie Carlotta, consulente editoriale, e Monica, caporedattore del ...

“Enrico Mentana se ne va”. Indiscrezione bomba sul direttore del Tg La7. Ecco perché non lo vedrete più al suo solito posto : Sempre più idolo della tv e della scena politica con le sue maratone (che ormai anche lui ha iniziato a chiamare con l’hashtag #maratonaMentana), Enrico Mentana è anche star del web e, soprattutto, giornalista rispettatissimo e amato da più parti. Dopo aver resuscitato il Tg di La7, ora i vertici della Rai, come riporta affaritaliani.it, sperano di avere tempo fino al prossimo autunno per rimettere mano alle caselle più alte di ...

Bernard Maissen - nuovo vicedirettore dell'UFCOM : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

'Le Marche non rispettano la legge sull'aborto' e il garante dei diritti scrive al direttore dell'ASUR : Nelle Marche abortire non sarebbe così semplice tra consultori obiettori e ospedali dove non si applica la legge 194 . A denunciarlo sono una serie di associazioni che vedono in prima fila la Luca ...

Enrico Mentana - in Rai gira una voce pazzesca : potrebbe diventare il prossimo direttore del Tg1 : ... riporta affaritaliani.it, sperano di avere tempo fino al prossimo autunno per rimettere mano alle caselle più alte di viale Mazzini e soprattuto dei Tg, il caos imperante nella politica rende ...

"Episodi di odio ogni giorno - il moderno antisemitismo si chiama antisionismo". Intervista a Efraim Zuroff - direttore del Centro Wiesenthal di Gerusalemme : "L'indignazione non può essere a intermittenza, legata al momento, in reazione a un fatto particolarmente atroce. L'indignazione non deve essere una medicina salva-coscienze, tanto per dirsi 'io non sono uno di quei pazzi e non li giustifico'. Ciò che è stato fatto a Mireille Knoll è quello che milioni di ebrei hanno subito nei lager nazisti. Sono passati oltre settant'anni d'allora, ma l'Europa non può dirsi ...

L'appello del direttore : 'Capodimonte non lontana dal centro con lo shuttle' : Un appello alla stampa 'affinché ci aiuti a diffondere sempre più la conoscenza della navetta' che parte ogni ora dalla fermata del Teatro San Carlo e raggiunge il Museo e Bosco di Capodimonte. A ...

Carlo Ottaviano nuovo direttore di 'Leggere : Tutti' - mensile del libro e della lettura : ... durante le quali autori e ospiti danno vita a incontri, letture, spettacoli, e il festivalFood&Book in ottobre a Montecatini Terme dedicato alla narrativa e alla saggistica in tema di cibo e vino. ...