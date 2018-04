Il colosso cinese cresciuto troppo | servono 10 miliardi per salvare Anbang | proprietario

Tencent - il colosso cinese che già vale più di Facebook : ecco come ha fatto : Il nome Tencent , ai più, non dirà molto, eppure questa società d'investimento cinese vale già più di Facebook ed è tra i primi cinque colossi al mondo per fatturato. Il suo segreto? Senza dubbio, l'app di messaggistica WeCha t, che nel mercato asiatico è più usata di WhatsApp , e funziona anche meglio, , ma non solo. Azienda costretta a ...

Vivendi molla Ubisoft : vendute tutte le quote del publisher francese - entra il colosso cinese Tencent : Vivendi ha appena annunciato di aver smobilitato completamente il suo investimento nelle azioni di Ubisoft, che passano nel portafogli di un altro colosso, questa volta asiatico, il gigante Tencent. Come riporta US Gamer, Vivendi aveva provato a lungo ad acquisire il capitale di maggioranza del publisher transalpino senza successo, e dalla vendita del proprio pacchetto azionario ha ricavato l'importante cifra di 2 miliardi di euro.Tencent, già ...

Keller. Al vaglio una proposta dal colosso cinese delle ferrovie : Il presidente della Regione Francesco Pigliaru, l'assessora dell'Industria Maria Grazia Piras e il presidente del Consorzio Industriale di Villacidro, Luca Argiolas, hanno incontrato questa mattina, ...

Il colosso cinese degli smartphone Oppo arriva in Europa : (Foto: Oppo) In un mercato esteso (e in espansione) come quello cinese, il produttore di smartphone Oppo è una vera e propria superpotenza, eppure da noi l’abbiamo sentito nominare in poche occasioni. L’azienda è di proprietà di Bbk Electronics, quarto costruttore al mondo del settore e presente in occidente con altri gruppi come OnePlus. La notizia rimbalzava in Rete in modo non ufficiale da settimane, soprattutto da quando, a fine ...

