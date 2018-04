Il Cnel non paga i contributi Accuse a Treu

Elezioni : Renzi - mi candido al Senato ma non al Cnel : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Il referendum non è passato e io ne ho preso atto, tant’è che mi candido al Senato per dire ai cittadini prendo atto della vostra scelta. Non arrivo ancora al livello di candidarmi al Cnel, ma al Senato della Repubblica sì”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Matteo Renzi, ospite di Rai Parlamento per le Tribune politiche. L'articolo Elezioni: Renzi, mi candido al Senato ma non al Cnel ...