Il Centro Antiviolenza Casale Tutti a teatro per sostenerlo

Festa della donna : come rivolgersi ad un Centro antiviolenza : Cosa può fare una donna umiliata, malatrattata, spaventata? Chiamare il 1522, linea di aiuto sulla violenza, multilingua, attiva h24, totalmente gratuita, che raccoglie le richieste di aiuto delle vittime di abusi domestici, mettendo in contatto la donna col centro antiviolenza più vicino a ogni ora del giorno. In alternativa si possono chiamare: il 112 (carabinieri); il 113 (polizia), il 118 in caso di emergenza sanitaria. Tornando ai centri ...