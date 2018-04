Il capolavoro di re Robert in The Royals 4×04 aspettando il primo bacio con Willow

optimaitalia

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Annunciato come un episodio ad alta tensione, The4x04 in realtà ha allentato il ritmo rispetto ai precedenti di questa prima parte della quarta stagione, pur riservando qualche svolta importante.Aperto dall'incredibile blackout che ha paralizzato la città e l'ha divisa in due mettendo a dura prova la capacità amministrativa del governo inglese, l'evento fulcro dell'episodio si è rivelato l'ennesima manovra di reper affermare la sua leadership e la sua autorevolezza presso il popolo. Il machiavellico sovrano sempre in cerca di un'affermazione personale presso l'opinione pubblica ha organizzato (o quantomeno si aspettava) questo blackout che ha messo a ferro e fuoco la città facendo esplodere tutte le sue contraddizioni, mettendo poveri contro ricchi, londra Nord contro Londra Sud, e inasprendo anche il dualismo tra la monarchia e il governo.Lo scopo diera ...