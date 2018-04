Il caffè fa bene al cuore

caffè : fino a tre tazzine al giorno fanno bene al cuore : Per molti anni il Caffè, una delle bevande più amate e consumate al mondo da milioni di persone, è stato visto con un certo sospetto per i presunti effetti negativi che, consumarne in quantità eccessive, potrebbe avere sulla salute, ma è ormai da tempo che ricerche scientifiche hanno in larga parte smentito queste ipotesi, prestando maggiore attenzione ai reali benefici che un consumo attento e moderato può avere sul benessere fisico. Di ...

Caffeina : come beneficiare delle sue proprietà senza avere disturbi del sonno o per la salute : La Caffeina è la sostanza psicoattiva più consumata al mondo, dal forte potere energizzante e stimolante per il nostro cervello. Il solo profumo di caffè è sufficiente a farci svegliare e uscire dal piumone e iniziare bene la giornata. Molte persone, amanti del caffè, tendono ad abusare di questa sostanza non preoccupandosi minimamente se faccia bene o male alla salute. Allora cerchiamo di capire le dosi da non superare e i benefici che apporta ...

caffè in gravidanza : fa male? Benefici e controindicazioni : Bisogna precisare che non esiste una scienza esatta, per quanto riguarda il consumo di Caffè in gravidanza , perché sono tanti i ricercatori che ritengono che ci sia una correlazione tra l'eccessivo ...