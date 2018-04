Il Cacciatore | riassunto puntata 4 aprile 2018

blogo

(Di mercoledì 4 aprile 2018) II colpi che le indagini gli infliggono non fermano i protagonisti de Il: nella quarta della serie tv, in onda questa sera alle 21:20 su Raidue, Saverio (Francesco Montanari) e Bagarella (David Coco) devono fare i conti con il proprio passato e le proprie decisioni nella guerra tra clan che non si ferma. Questa sera vanno in onda gli episodi "Cacciatori" e "L'eredità". Il, 4 I Cacciatori Bagarella è ancora sconvolto per il suicidio di Vincenzina: decide di seppellirla in un luogo isolato e di sospendere la guerra tra clan, senza però dire a nessuno se non a Tony cosa sia successo. Intanto, però, affida proprio a Tony un locale da far diventare un negozio di jeans.