Il Cacciatore quarta puntata | trama e anticipazioni 4 aprile 2018

(Di mercoledì 4 aprile 2018) IL. Mercoledì 4va in onda su Rai 2 il nuovo appuntamento con la fiction di Rai 2. Per la regia di Stefano Lodovichi e Davide Marengo con protagonista Francesco Montanari, la serie si ispira alla storia vera del magistrato Alfonso Sabella e tratta dal librodi Mafiosi. Di seguito qualche informazione sulla fiction e lesulla. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING IlILEPISODIO 7 – Cacciatori. Bagarella, in lutto, decide di sospendere la guerra. Tony ha così l’opportunità di dedicarsi a un nuovo business: un negozio di jeans da gestire insieme a Tullio Cannella. Mazza, intanto, sta battendo una nuova pista su Pasquale Di Filippo, boss di Corso dei Mille, vicinissimo a Bagarella. Saverio invece ha visto spuntare, ...