Il Cacciatore | anticipazioni quinta puntata di mercoledì 11 aprile 2018

Anticipazioni de Il Cacciatore - puntate del 4 e 11 aprile su Rai2 : chi è Lucio Raja e cosa nasconde? : Come proseguirà la guerra tra Saverio Barone e il clan Bagarella? Ce lo svelano le Anticipazioni de Il Cacciatore, con la quarta puntata in onda mercoledì 4 aprile su Rai2. La serie, diretta da Davide Marengo con Francesco Montanari, David Coco, Miriam Dalmazio e Roberta Caronia, si concluderà con il sesto appuntamento. Ecco le Anticipazioni sul doppio episodio trasmesso stasera. Nel primo, intitolato “Cacciatori”, Bagarella, in lutto, ...

Anticipazioni su Il Cacciatore - puntate del 28 marzo e 4 aprile su Rai2 : tra Saverio e Bagarella è guerra aperta : La lotta tra la mafia e lo stato siciliano si fa sempre più intensa e, da come si legge nelle Anticipazioni su Il Cacciatore, Saverio Barone è intenzionato più che mai a gridare guerra a Bagarella. Ecco cosa accadrà nella terza puntata in onda stasera, 28 marzo, su Rai2. Nel primo episodio, intitolato “Idi di marzo”, Bagarella ha scatenato la guerra, portando una scia di morti tra Corleone e Villabate. Mazza e Barone intensificano le indagini ...

