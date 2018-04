Il Cacciatore | anticipazioni puntata 4 aprile 2018

blogo

(Di mercoledì 4 aprile 2018) II colpi che le indagini gli infliggono non fermano i protagonisti de Il: nella quartadella serie tv, in onda questa sera alle 21:20 su Raidue, Saverio (Francesco Montanari) e Bagarella (David Coco) devono fare i conti con il proprio passato e le proprie decisioni nella guerra tra clan che non si ferma. Questa sera vanno in onda gli episodi "Cacciatori" e "L'eredità".Il, 4Nell'episodio "Cacciatori" Bagarella, in lutto per il suicidio di Vincenzina (Roberta Caronia) decide di sospendere la guerra. Tony (Paolo Briguglia) ne approfitta per lanciarsi in un nuovo business, mentre Mazza (Francesco Foti) batte una pista su Pasquale Di Filippo (Dario Aita), uomo vicinissimo a Bagarella. Saverio, invece, deve fare i conti con il proprio passato ed il fatto che il nome di Lucio Raja (Alessandro Agnello), colui che gli ha insegnato ...