IL CACCIATORE Anticipazioni del 4 aprile 2018 | Saverio incastrerà l' amico d' infanzia?

Il CACCIATORE - anticipazioni puntata 4 aprile : scoperto il covo del boss Di Filippo : Mercoledì 4 aprile , alle 21.20 su Rai2, torna l’Italia ferita dalle stragi di via Capaci e via D’Amelio ma che, nonostante tutto, rifiuta di arrendersi e quindi comincia la vera guerra alla mafia: liberamente ispirata alla storia del magistrato Alfonso Sabella, sostituto procuratore del pool antimafia di Palermo di Gian Carlo Caselli, – raccontata nel libro Cacciatore di mafiosi edito da Mondadori – prosegue la fiction Il Cacciatore . La serie ha ...

Anticipazioni su Il CACCIATORE - puntate del 28 marzo e 4 aprile su Rai2 : tra Saverio e Bagarella è guerra aperta : La lotta tra la mafia e lo stato siciliano si fa sempre più intensa e, da come si legge nelle Anticipazioni su Il Cacciatore , Saverio Barone è intenzionato più che mai a gridare guerra a Bagarella . Ecco cosa accadrà nella terza puntata in onda stasera, 28 marzo , su Rai2 . Nel primo episodio, intitolato “Idi di marzo ”, Bagarella ha scatenato la guerra , portando una scia di morti tra Corleone e Villabate. Mazza e Barone intensificano le indagini ...

Il CACCIATORE - anticipazioni puntata 28 marzo 2018 : La guerra è ormai aperta, e Saverio Barone (Francesco Montanari) non può stare a guardare: nella terza puntata de Il Cacciatore, in onda questa sera alle 21:20 su Raidue, il protagonista deve allearsi con un collega pur di riuscire a portare a termine il suo lavoro. Questa sera vanno in onda gli episodi "Idi di marzo" e "Famiglia".Il Cacciatore, anticipazioni 28 marzo 2018 In "Idi di marzo", Bagarella (David Coco) ha ormai scatenato una ...