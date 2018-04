Il Cacciatore 2 si farà | l' annuncio a Canneseries

blogo

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Serviva Cannes per confermare Ilper una seconda stagione: a metà della messa in onda su Raidue della prima stagione della serie tv con Francesco Montanari e tratta dal libro "di mafiosi" di Alfonso Sabella, è arrivata, un po' in sordina, la notizia che gli autori sono già al lavoro sui nuovi episodi della serie che è in gara, con altre dieci produzioni internazionali, a, prima edizione del Festival interamente dedicato alla produzione seriale. Ilin concorso aprosegui la letturaIl2 si: l'pubblicato su TVBlog.it 04 aprile 2018 19:36.