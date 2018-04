Il cacao sostenibile della Bolivia

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Un modello di business basato sui principicooperazione, dell’agroecologia eresponsabilità verso le comunità locali. Nasce così ildi El Ceibo, cooperativana che conta 48 organizzazioni e 1300 produttori. A nord di La Paz, la capitale, in una regione chiamata Alto Beni dove le Ande lasciano il passo alla foresta amazzonica, la Fao lavora con una comunità indigena che coltiva una varietà diconosciuta in tutto il mondo e rinomata per le sue qualità nutrizionali: il‘criollo’. Senza possibilità di accedere direttamente al mercato di La Paz, e per evitare costosi intermediari, i produttori locali si sono organizzati in piccole cooperative, che nel 1977 hanno dato vita a El Ceibo. E, dal 2015, la Fao sostiene El Ceibo fornendo sostegno tecnico, facilitando l’accesso a nuovi mercati e sponsorizzando accordi con il governo ...